La era actual de los videojuegos está marcada por una dependencia de Internet. Con sus pros y contras, pero la mayoría de los juegos requieren una conexión, ya sea para validar la copia, actualizarla o incluso para poder jugarla.

Esta última característica no deja de generar polémica pues los usuarios piensan en escenarios en que su conexión a la red se vea afectada, también en el futuro. ¿Qué pasará cuando se cierren los servidores? Aunque las principales afectaciones son para los modos multijugador y las experiencias como servicio, también hay modos para un solo jugador y campañas que necesitan Internet.

Tal es el caso del modo historia de Call of Duty: Black Ops 7 que necesita conectarse a la red de forma permanente para funcionar. Ahora que Modern Warfare 4 está en el horizonte, los fans se preguntan si sucederá lo mismo y hay noticias al respecto.

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¿La campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4 requerirá conexión permanente a Internet?

Hoy a primera hora se presentó oficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, la nueva entrega de la saga de guerra contemporánea que esta vez llevará el conflicto hacia las 2 Coreas.

Los primeros detalles ya dan la vuelta al mundo y uno de ellos encantará a los fans de las experiencias tradicionales.

Infinity Ward confirmó que el modo campaña, o sea la historia del juego para un solo jugador, se podrá jugar offline. No será necesario que el juego esté conectado permanentemente a la red para poder jugar.

La noticia fue bien recibida por la comunidad, toda vez que vienen del trago amargo de Black Ops 7.

La entrega del año pasado falló en ese sentido. Los jugadores se quejaron porque el modo campaña dependía completamente del estado de la red. Si hay una falla o una desconexión a media misión, el sistema saca al jugador y no le permite seguir con la historia hasta que esté conectado otra vez.

Eso no sucederá con la entrega de este año. Infinity Ward escuchó a los jugadores y retiró ese molesto requisito.

¿Qué novedades tendrá Call of Duty: Modern Warfare 4?

La nueva entrega de la franquicia de Activision tendrá cambios que ya dan de qué hablar en la comunidad.

Uno de ellos es en su multijugador pues será la primera entrega de la serie en eliminar el efecto bloom. Esto significa que todo disparo que realices posicionando el arma desde la cadera dará justo en el lugar hacia donde apuntas.

Por otra parte, se reveló que, una vez que inicie la era de Modern Warfare 4, el modo Warzone dejará de funcionar en PS5 y Xbox One. A partir del 4 de junio, los usuarios de estas plataformas no podrán descargar el juego gratuito y el 25 de ese mes cerrará la tienda dentro del juego solo para esas consolas.

Asimismo, se anunció la versión de Switch 2. La franquicia bélica regresa a una consola de Nintendo después de muchos años y como parte del acuerdo que firmó Microsoft con sus competidores para garantizar lanzamientos multiplataforma. Infinity Ward asegura que el juego corre muy bien en la consola híbrida.

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