Call of Duty: Modern Warfare 4 tiene mucho que demostrar después del terrible lanzamiento de CoD: Black Ops 7 del año pasado. Las expectativas son muy elevadas, y tampoco ayuda el hecho de que debutará muy cerca de GTA VI. Por suerte, los fans podrán jugar la nueva entrega y formarse una opinión propia antes del estreno oficial.

Efectivamente, el FPS de Activision celebrará un periodo de acceso anticipado. Si bien el modo multijugador y el DMZ brillarán por su ausencia en esta promoción, los jugadores que cumplan con un sencillo requisito tendrán la oportunidad de explorar toda la campaña narrativa una semana antes de que el título llegue oficialmente a las tiendas.

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Call of Duty: Modern Warfare 4 tendrá un acceso anticipado; fecha y detalles

Quizás ya lo olvidaron, pero hubo una época en la que los periodos de early access eran muy comunes para la franquicia. Esta iniciativa comenzó con el divisivo CoD: Modern Warfare II de 2022, pues todos aquellos que lo reservaron digitalmente pudieron disfrutar la historia completa del Capitán Price antes del estreno.

Activision hizo lo mismo con el aún más criticado Call of Duty: Modern Warfare 3 del año siguiente, que es infame por tener una de las peores campañas en la historia reciente de la franquicia. Quizás motivado por la mala recepción del FPS de 2023, la compañía no lanzó accesos anticipados para Black Ops 6 ni Black Ops 7.

Ahora, tras 2 años de ausencia, esta iniciativa regresará para el nuevo CoD: Modern Warfare 4, cuyo debut sigue previsto para el otoño de 2026 a pesar de la intensa competencia de septiembre y octubre impulsada, en gran medida, por el temor a Grand Theft Auto VI.

Activision informó que el periodo de acceso anticipado para la campaña narrativa de Call of Duty: Modern Warfare 4 comenzará el 16 de octubre de 2026, exactamente una semana antes del lanzamiento del juego completo que tendrá lugar el próximo viernes 23 de octubre de 2026.

Recibir este beneficio es simple y basta con cumplir con un requisito muy sencillo. Los jugadores que deseen desbloquear el acceso anticipado al modo historia solamente deben reservar una copia digital del título de acción en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) o Nintendo Switch 2. Esta promoción aplica para la versión estándar y la Vault Edition.

El acceso anticipado de Call of Duty: Modern Warfare 4 comenzará el 16 de octubre de 2026, una semana antes del lanzamiento

Se desconoce cuánto durará la campaña de Call of Duty: Modern Warfare 4, pero los modos historia de la franquicia suelen tener una extensión aproximada de entre 6 y 8 horas. Así pues, los jugadores que reserven cualquiera de las ediciones digitales del FPS recibirán acceso previo a mucho contenido.

¿Cómo comprar CoD: Modern Warfare 4 a un precio más bajo?

Las promociones no terminan aquí, y parece que Activision e Infinity Ward hacen todo lo posible para atraer la mayor cantidad de jugadores durante el lanzamiento. Quizás en un gesto de buena fe, los fanáticos que compraron o descargaron cualquiera de los títulos anteriores de la franquicia recibirán una rebaja exclusiva.

En específico, Activision informó que los fans que adquieran cualquier juego de la franquicia entre Modern Warfare (2019) y Black Ops 7 (2025) en consolas o PC recibirán 10% de descuento adicional en la compra de la Vault Edition de Call of Duty: Modern Warfare 4.

Esta promoción también aplica para quienes jugaron los títulos participantes a través de un servicio de suscripción, como PlayStation Plus o XBOX Game Pass. Eso sí, CoD: Warzone y CoD Mobile, experiencias free-to-play que se pueden descargar sin costo, no hacen válida esta promoción.

Call of Duty intentará recuperarse del fracaso de Black Ops 7 con Modern Warfare 4

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Te interesa participar en el acceso anticipado de la campaña? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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