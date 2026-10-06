Si bien la era digital conlleva una serie de inconvenientes, es innegable que las tiendas ahora ofrecen más ofertas que nunca que permiten comprar juegos a precios muy económicos. Y sí, a veces las compañías dan un paso más allá y regalan sus títulos a la comunidad. Ahora, Call of Duty: WWII y Mafia 3 están completamente gratis en PlayStation.

Sin embargo, en este momento se desconoce si se trata de una promoción especial de tiempo limitado o si estamos ante un error de la PS Store. Mientras tanto, los jugadores no perdieron el tiempo y ya corrieron a canjear estos títulos en PS4 y PS5. Eso sí, la supuesta rebaja de 100% de descuento no está disponible en todo el mundo.

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Call of Duty: WWII y Mafia 3 están gratis en PS4 y PS5

Normalmente, los únicos videojuegos que podemos canjear de forma gratuita en las consolas de Sony provienen de la alineación mensual de PS Plus. Al respecto, hoy se lanzó la lista para octubre de 2026, que está compuesta por F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2.

Más allá de los free-to-play, es muy raro encontrar juegos que estén disponibles gratis en la PS Store de PlayStation como parte de una promoción especial. Por eso mismo, llamó la atención un hallazgo reciente. En redes sociales, numerosos usuarios reportaron que Call of Duty: WWII y Mafia 3 tienen 100% de descuento en PS4 y PS5.

En efecto, los jugadores pueden canjear gratis ambos juegos y agregarlos a sus bibliotecas sin gastar dinero. Debido a que ni Activision ni 2K hicieron un anuncio formal al respecto, esta situación causó confusión entre los fanáticos.

Esta supuesta promoción brilla por su ausencia en algunos países del mundo. De acuerdo con los comentarios de los jugadores, Call of Duty: WWII y Mafia 3 solamente están disponibles sin costo en Europa, incluido Reino Unido. Otras personas reportaron que también es posible canjearlo gratis en algunas regiones de Asía.

Tristemente, ninguno de los juegos está gratis en la tienda digital de Estados Unidos ni México. Al visitar la plataforma de nuestro país, podremos observar que CoD: WWII aún se vende a cambio de $1033.62 MXN, mientras que la Definite Edition de Mafia 3 se ofrece por $516.38 MXN.

Eso sí, algunos fanáticos reportan que pudieron reclamarlos al acceder desde la PS Store de Reino Unido u otra región compatible.

Call of Duty: WWII está disponible completamente gratis en la PS Store de PlayStation, pero se desconoce si gracias a un error

Jugadores aprovechan supuesto error de la PS Store de PlayStation

Ahora bien, es importante recalcar que todo parece indicar que se trata de un error en la PS Store de PlayStation, por lo que Sony podría actualizar la plataforma para impedir que los usuarios añadan los títulos a su colección. Mientras tanto, la comunidad invita a los fans a canjear los títulos mientras todavía sea posible.

Acabamos de revisar y descubrimos que la supuesta promoción aún está disponible en Europa y otras regiones, así que los jugadores de PS4 y PS5 de aquellos países aún pueden canjear su copia de Call of Duty: WWII y Mafia 3 sin gastar un centavo. La verdadera pregunta es: ¿el acceso será permanente? Es imposible saberlo.

Esta no sería la primera vez que Sony regala un videojuego por equivocación. En 2025, los jugadores tuvieron la oportunidad de conseguir CarX Street en la tienda debido a una confusión con el descuento. La compañía corrigió el bug, pero no revocó el acceso a aquellos que lo consiguieron durante esa temporada.

Eso sí, en esta ocasión sí existe una posibilidad muy real de que revoque todas las compras debido a que Call of Duty y Mafia son franquicias AAA, así que no sería sorprendente enterarnos en las próximas horas que ambos juegos empezaron a desaparecer de las bibliotecas de los jugadores que los consiguieron gracias al error.

Pero claro, también es factible que sea un regalo inusual y que los fans puedan conservarlos para siempre. Lo sabremos pronto.

Mafia 3 también tiene 100% de descuento en PlayStation y es posible conseguirlo gratis en algunas regiones

Pero cuéntanos, ¿alcanzaste a aprovechar el supuesto error? Déjanos leerte en los comentarios.

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