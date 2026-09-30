Los servicios de suscripción renovarán muy pronto sus catálogos, pues octubre está a la vuelta de la esquina. Hay buenas noticias para los usuarios de PlayStation Plus, pues Sony ya reveló los 3 juegos que ofrecerá “gratis” a los suscriptores Essential, Extra y Premium (Deluxe) durante el próximo mes.

Los usuarios de PlayStation Plus podrán conseguir 3 atractivos juegos que promedian una calificación de 80 en Metacritic, así que son títulos sobresalientes que tienen mucho que ofrecer. Sin embargo, es probable que más de un jugador quede decepcionado con las novedades de octubre.

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F1 25 y más juegos llegarán a PlayStation Plus en octubre de 2026

Los servicios de suscripción se han convertido en la opción favorita de muchos para descubrir nuevos juegos y ampliar sus gustos. En este sentido, PlayStation Plus ofrece un catálogo excelente, pues tiene títulos de todos los géneros imaginables.

A partir de la próxima semana, el servicio sumará 3 títulos ideales para los amantes de los simuladores de conducción, los shooters y los juegos cooperativos. El primero de ellos es F1 25, título de EA y Codemasters que evoluciona la experiencia competitiva del automovilismo con novedades como el modo Braking Point, una campaña narrativa.

El catálogo de PlayStation Plus también ofrecerá un juego que encaja bastante bien con las celebraciones de Halloween que vienen en camino. Se trata de Hunt: Showdown 1896, el shooter de extracción de Crytek que combina PvP y PvE con elementos de terror y supervivencia.

Por último, está Earth Defense Force: World Brothers 2, título de YUKE’S y D3PUBLISHER que lleva la fórmula de la franquicia a los shooters cooperativos en tercera persona, con una llamativa estética basada en gráficos voxel.

Estos 3 títulos recibieron muy buenas críticas por parte de la prensa; sin embargo, es probable que más de un suscriptor de PlayStation Plus quede insatisfecho con las novedades del próximo mes. Los juegos estarán disponibles el próximo 6 de octubre para los usuarios Essential, Extra y Premium (Deluxe) de PlayStation Plus.

F1 25 (PS5)

Hunt: Showdown 1896 (PS5)

Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS5 y PS4)

Quedan pocos días para conseguir los juegos mensuales de septiembre

Septiembre fue un buen mes para los suscriptores del servicio, pues pudieron conseguir un título deportivo desarrollado por PlayStation Studios, un aclamado RPG, un shooter y un juego extra. Sin embargo, muy pronto dejarán de estar disponibles sin costo adicional.

Aún quedan pocos días para conseguir MLB The Show 26, Chained Echoes, Sniper Elite: Resistance y Wobbly Life, que estarán disponibles hasta el próximo 5 de octubre.

Adicionalmente, los suscriptores aún pueden conseguir el bundle Jump Star para MLB The Show 26, que incluye 5 paquetes de The Show, 1 Paquete de equipo y el Paquete de inicio para el modo Road To The Show. Esta recompensa estará disponible hasta el 6 de octubre.

Los juegos mensuales de PlayStation Plus desaparecerán muy pronto

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