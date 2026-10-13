Los torneos de videojuegos y juegos de cartas reúnen a cientos de jugadores dispuestos a demostrar sus habilidades, pero hay algo que puede arruinar la experiencia incluso antes de comenzar una partida: la falta de higiene personal.

Un reconocido campeón de Pokémon alzó la voz para pedirles a los competidores que presten más atención a este aspecto luego de vivir una situación que describió como insoportable. Al parecer, los que huelen mal ya no son los otakus.

El mal olor de un jugador provocó una situación desagradable

Donghun Youm, ganador del Campeonato Regional de Milwaukee de 2023 de Pokémon, compartió en X una experiencia que vivió durante el torneo regional de Baltimore. Según su relato, el olor corporal de un competidor cercano era tan intenso que terminó abandonando la partida para vomitar.

“Por favor, cuiden su higiene personal”, escribió Youm en la red social. Después explicó lo ocurrido: “Tuve un incidente en el regional de Baltimore en el que tuve que vomitar debido al hedor de un jugador cercano. Mis amigos y yo no podíamos concentrarnos durante esa ronda por lo repugnante que era el olor, e incluso se lo dijimos a un juez”.

El campeón no reveló la identidad del participante involucrado. Tampoco se sabe si los organizadores tomaron alguna medida después de recibir la queja del apestoso.

Otros jugadores también han denunciado problemas de higiene

La publicación provocó una serie de respuestas de competidores que compartieron sus propias experiencias con olores desagradables durante torneos. Un jugador aseguró que alguna vez se enfrentó a un rival que olía como un “basurero”, mientras otros señalaron que este tipo de situaciones se repite en eventos concurridos.

El problema tampoco es exclusivo de la comunidad de Pokémon. En 2023, Brian “Cosmos” Kalu, jugador profesional de Super Smash Bros. Ultimate, supuestamente tuvo que buscar desodorante durante un evento después de que un oponente expresara preocupación por su olor corporal.

Los torneos de cartas coleccionables también han enfrentado quejas similares. Una tienda de Oregon llegó a suspender temporalmente sus torneos locales de Yu-Gi-Oh! debido a problemas de higiene y condiciones de los baños que no habían sido resueltos.

¿Deberían los torneos tener reglas de higiene más estrictas?

Con cientos de participantes reunidos durante horas en espacios cerrados, algunos jugadores consideran que los organizadores deberían establecer medidas más estrictas para atender los casos extremos de falta de higiene, incluso con posibles sanciones por parte de los jueces.

Aun así, la solución más sencilla también parece la más razonable: bañarse, usar ropa limpia y llevar desodorante antes de competir. Al final, preparar un buen equipo y conocer las estrategias del rival no sirve de mucho si los demás jugadores no pueden concentrarse por el olor de aquellos que parece que sí se bañan, pero con agua de Guadalajara.

¿Crees que los organizadores deberían aplicar sanciones a quienes no cuiden su higiene en los torneos? ¿Te ha tocado vivir una experiencia similar durante un evento de videojuegos o cartas? Cuéntanos en los comentarios.

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