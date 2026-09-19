Monster Hunter Wilds está cada vez más cerca de debutar en Nintendo Switch 2 y CAPCOM finalmente compartió detalles sobre el rendimiento que los jugadores pueden esperar.

Aunque el título contará con diferentes opciones gráficas, hay una limitación que podría decepcionar a quienes esperaban disfrutar de cacerías más fluidas.

Estas son las opciones gráficas de Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds ofrecerá diferentes configuraciones dependiendo de si utilizas la consola en modo portátil o conectada al televisor.

En modo portátil, el título funcionará a una resolución de 864p y 30 fps. En este caso, no habrá opciones adicionales para priorizar la resolución o el rendimiento, por lo que todos los jugadores tendrán la misma configuración.

La situación cambia ligeramente al utilizar la consola en modo televisor, pues habrá 2 opciones gráficas para elegir.

Resolución o rendimiento: ambas opciones funcionarán a 30 fps

Si prefieres disfrutar de una imagen con mayor resolución, el Modo Resolución ofrecerá una imagen de 1260p a 30 fps. Por otro lado, el Modo Rendimiento reducirá la resolución a 1080p, pero mantendrá la misma tasa de cuadros por segundo.

En otras palabras, ninguna de las 2 opciones permitirá jugar a 60 fps. Esto podría ser una decepción para quienes esperaban que el hardware de Nintendo Switch 2 ofreciera una experiencia más fluida en una aventura que exige bastante a nivel técnico.

Además, CAPCOM confirmó que Monster Hunter Wilds no contará con trazado de rayos (ray tracing) en la consola de Nintendo.

¿Cuándo llegará Monster Hunter Wilds a Nintendo Switch 2?

Monster Hunter Wilds debutará en Nintendo Switch 2 el 4 de diciembre. Esta versión permitirá que más jugadores disfruten de la aventura de cacería que ya está disponible en otras plataformas.

Aunque la resolución y la ausencia de los 60 fps pueden generar dudas, será interesante comprobar cómo se comporta el juego en situaciones con muchos monstruos y efectos en pantalla.

¿Esperabas que Monster Hunter Wilds funcionara a 60 fps en Nintendo Switch 2? ¿Qué opinas de las opciones gráficas anunciadas por CAPCOM? Cuéntanos en los comentarios.

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