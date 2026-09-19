CAPCOM celebrará por todo lo alto el 30.° aniversario de Resident Evil, una de sus franquicias más importantes. Como parte de los festejos, la compañía organizó una encuesta para descubrir cuáles son los personajes favoritos de los fans. Los resultados ya se publicaron y hay algunas sorpresas que vale la pena revisar.

La votación se llevó a cabo del 15 al 29 de julio a través de Resident Evil Portal. Los jugadores tuvieron la oportunidad de elegir a sus personajes favoritos de toda la saga y determinar quiénes merecían un lugar entre los más queridos de la comunidad.

Leon y Wesker dominan las preferencias

Los resultados se incluyeron en el libro conmemorativo del 30.° aniversario de Resident Evil, que presenta 2 listas diferentes: una dedicada a los héroes y otra a los villanos.

En la categoría de héroes, Leon S. Kennedy se quedó con el primer puesto. El personaje, que debutó en Resident Evil 2 y alcanzó una enorme popularidad gracias a Resident Evil 4, continúa siendo uno de los rostros más reconocidos de la franquicia.

Chris Redfield ocupó el segundo lugar, mientras que Jill Valentine completó el podio. Ada Wong y Claire Redfield también consiguieron posiciones destacadas.

Esta es la lista completa de los héroes más populares:

Leon S. Kennedy Chris Redfield Jill Valentine Ada Wong Claire Redfield Sherry Birkin Rebecca Chambers Ethan Winters Barry Burton Luis Serra

Resident Evil Requiem tendría un DLC protagonizado por Leon S. Kennedy, uno de los personajes más populares de la franquicia

Estos son los villanos favoritos de la comunidad

En cuanto a los antagonistas, Albert Wesker se llevó el primer lugar. El personaje ha sido una figura importante de Resident Evil desde la primera entrega, por lo que su posición no resulta demasiado sorprendente.

Hunk, uno de los personajes más enigmáticos de la serie, ocupó el segundo puesto, seguido por Jack Krauser, quien tuvo un papel importante en Resident Evil 4.

La lista completa quedó de la siguiente manera:

Albert Wesker Hunk Jack Krauser William Birkin Lady Dimitrescu Jack Baker Karl Heisenberg Oswell E. Spencer Ramon Salazar Zeno

Cabe destacar la presencia de Lady Dimitrescu, quien consiguió una gran popularidad tras su aparición en Resident Evil Village, así como la de varios personajes relacionados con la historia original de la franquicia.

¿Qué opinas de los resultados de la encuesta? ¿Tu personaje favorito de Resident Evil quedó fuera de las listas? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente