Resident Evil es una franquicia con muchísima historia, así que es normal que tenga una fanaticada fiel que la defienda a capa y espada. Por eso mismo, la más reciente adaptación live-action levantó las cejas de un gran sector de la comunidad. A pesar de toda la polémica que aún gira a su alrededor, la película se perfila para ser un gran éxito comercial.

El filme, dirigido por el cineasta Zach Cregger, acaba de llegar a los cines de Estados Unidos y otras regiones. A pesar de tener pocas horas en cartelera, ya se las arregló para batir récords. Y sí, todo parece indicar que la controversia no tendrá un impacto significativo en su paso por los cines.

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Resident Evil: Noche Cero triunfa en la taquilla durante su estreno

El largometraje protagonizado por Austin Abrams y Paul Walter Hauser llegó a los cines de México y Latinoamérica a mediados de esta semana, pero acaba de estrenarse en Estados Unidos. Deberemos esperar para conocer cómo le fue en nuestra región en sus primeros días en cartelera, pero las cifras preliminares en su país natal son muy alentadoras.

Resident Evil: Noche Cero, tal como se le conoce en nuestro territorio, tuvo su preestreno en suelo estadounidense el pasado jueves 17 de septiembre. De acuerdo con los reportes, logró recaudar $8.8 millones de dólares en aquel día sólo en dicho país, lo que supone un nuevo récord para la franquicia.

La mejor marca anterior para la serie de Capcom le pertenecía a Resident Evil: The Final Chapter de 2016, la última cinta protagonizada por Milla Jovovich que generó $1 millón de dólares durante su preestreno. Y sí, ninguna otra entrega de la saga superó la marca del millón de dólares el día previo a su lanzamiento.

Por si fuera poco, la más reciente película live-action de Resident Evil también superó con creces al último proyecto del director Zach Cregger. Weapons, protagonizada por Julia Garner, Amy Madigan y Josh Brolin, sólo recaudó $5.75 millones de dólares durante su preestreno.

La cinta de terror ambientada en Raccoon City también tuvo el tercer mejor lanzamiento previo para una adaptación de un videojuego. Mortal Kombat 2 generó ingresos de $5.2 millones de dólares en su día anterior, mientras que Sonic the Hedgehog 3 hizo $6.5 millones de dólares.

Resident Evil: Noche Cero tuvo un buen estreno y ya recaudó casi $9 millones de dólares

Resident Evil también convence a la audiencia, pese a las quejas de los fans

Aún es demasiado pronto para saber si la más reciente película de Resident Evil será un éxito comercial y podrá superar su presupuesto estimado de $75 millones de dólares (sin contar gastos de marketing), pero los expertos son muy positivos. Los analistas predecían que la cinta recaudaría entre $40 y $50 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, pero ahora creen que podrá alcanzar una cifra mayor.

En definitiva, es un logro impresionante al considerar toda la controversia que se generó sobre este proyecto. Las primeras críticas empezaron a llegar cuando el director Zach Cregger confesó que haría una película original que no tendría la participación de los personajes originales de los videojuegos de Capcom.

El cineasta respondió a las críticas y argumentó que simplemente sería imposible superar el material de origen, así que prefirió hacer una historia inédita ambientada en el universo de la franquicia. Ese enfoque molestó a los fanáticos que esperaban ver a Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, etcétera.

A pesar de las críticas de algunos seguidores de la saga, Resident Evil: Noche Cero convenció a la crítica profesional. En este momento presume una calificación casi perfecta de 97% en Tomatazos, por lo que se trata de una de las mejores adaptaciones de un videojuego hasta la fecha. La mayoría de los espectadores también están muy contentos.

A pesar de las quejas de los fanáticos, Resident Evil debutó con críticas positivas

Pero cuéntanos, ¿ya viste el filme? ¿Qué te pareció? ¿Crees que las críticas están justificadas? Déjanos leerte en los comentarios.

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