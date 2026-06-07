Los fans de Castlevania llevaban meses esperando novedades sobre Castlevania: Belmont’s Curse, la próxima entrega de la histórica franquicia de cazadores de vampiros. Aunque el proyecto ya había sido presentado anteriormente, KONAMI aprovechó el Xbox Games Showcase para compartir una noticia muy esperada: su fecha de lanzamiento.

La compañía mostró un nuevo avance de la aventura y confirmó que Castlevania: Belmont’s Curse debutará el 15 de octubre, una fecha perfecta para disfrutar de castillos malditos, monstruos de pesadilla y enfrentamientos sobrenaturales durante la temporada más terrorífica del año.

El nuevo trailer ofreció un vistazo adicional a la atmósfera oscura del juego y recordó por qué se ha convertido en uno de los proyectos más seguidos por los fans de la franquicia.

La historia continuará décadas después de Dracula’s Curse

Como ya se había revelado anteriormente, la aventura se desarrolla 23 años después de los eventos de Castlevania III: Dracula’s Curse.

La historia seguirá a Sonia Belmont que deberá enfrentarse a una nueva amenaza vinculada a la misteriosa Crimson Curse. A medida que avance la aventura, la protagonista descubrirá secretos que podrían cambiar el destino de su linaje y del mundo que intenta proteger.

El nuevo video mostró algunos escenarios inéditos, además de varios enemigos y jefes que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores.

Aquí puedes ver el último trailer:

Un metroidvania desarrollado por veteranos del género

Castlevania: Belmont’s Curse apuesta por una estructura de acción y exploración en 2D, con un enfoque más abierto y dinámico que permitirá descubrir rutas alternativas y habilidades especiales.

El proyecto cuenta con la participación de Evil Empire y Motion Twin, estudios ampliamente reconocidos por su experiencia en juegos de acción de desplazamiento lateral.

Gracias a ello, muchos seguidores esperan una evolución moderna de la fórmula clásica de Castlevania, sin perder los elementos que convirtieron a la serie en una referencia del género.

Además de confirmar su lanzamiento para octubre, KONAMI reiteró que el juego llegará a Xbox Series X|S y PC como parte del programa Xbox Play Anywhere.

Después de varios meses de espera, los fans ya tienen una fecha marcada en el calendario para regresar a las aventuras de los Belmont.

¿Planeas jugar Castlevania: Belmont’s Curse en su lanzamiento? ¿Cuál es tu entrega favorita de toda la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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