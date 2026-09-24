Una realidad de la industria de los videojuegos es que todo se encamina a un futuro cercano donde el formato digital domine. Si bien la tecnología ya esá lista para esto, la realidad es que los derechos de los consumidores no. Afortunadamente en México se está legislando para que el futuro digital sea un poco menos aterrador.

Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado, publicó un video en el que reveló una serie de iniciativas que buscan modificar las reglas para proteger a los consumidores de productos digitales en México.

En él, el senador explicó que, junto con la diputada federal Iraís Reyes, presentó propuestas relacionadas con las compras digitales y los derechos de los consumidores. Todo para que los jugadores tengamos más derechos en una industria donde el formato físico está a punto de desaparecer.

¿Qué pasará con los juegos que compras digitalmente?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que las plataformas y proveedores deben dejar claro qué está comprando realmente el consumidor cuando adquiere un producto digital.

Esto es especialmente importante en videojuegos, pues comprar un título en una tienda como PlayStation Store, Xbox Store o Steam no necesariamente significa adquirir la propiedad del software de la misma manera que ocurre con un producto físico.

La iniciativa plantea que, antes de completar una transacción, el proveedor informe de manera clara si el consumidor está adquiriendo una determinada categoría de propiedad digital o rentando una licencia de uso, así como las condiciones bajo las cuales podría suspenderse o revocarse el acceso.

En otras palabras, la intención es que no tengas que descubrir las condiciones reales de tu compra después de haber pagado. Eso y dejar bien en claro que lo que actualmente llamamos compras digitales en realidad sólo son una renta.

La venta de juegos físicos en XBOX es un desastre

Si cierran los servidores, la propuesta busca que puedas seguir jugando

Otro de los puntos que podrían interesar directamente a la comunidad gamer tiene que ver con los videojuegos que dependen de servidores.

La iniciativa plantea que, cuando un videojuego haya sido vendido bajo una licencia de uso de duración indeterminada y necesite conectarse a servidores para funcionar, el proveedor deba contemplar un mecanismo de preservación funcional.

¿Y qué significa esto? Si una compañía decide cerrar definitivamente los servidores de un juego (como pasó con The Crew de Ubiosft), la propuesta contempla que proporcione, cuando sea posible y siempre que los derechos de terceros lo permitan, herramientas técnicas o parches que permitan continuar ejecutando el componente del juego de manera local. Por ejemplo, si un multijugador cierra sus servidores, la empresa estaría obligada a permitir que los usuarios puedan crear servidores privados para seguir jugando.

También buscan que las plataformas extranjeras respondan en México

El planteamiento de Colosio y Reyes también aborda otro problema que puede resultar familiar para quienes compran productos y servicios digitales: ¿a quién le reclamas cuando algo sale mal?

Una de las propuestas busca que las plataformas extranjeras que comercializan productos en México tengan un domicilio en el país, de manera que exista una vía para que las autoridades puedan intervenir cuando surjan problemas con los consumidores.

Puedes saber más sobre la propuesta en el video que te dejamos a continuación:

El problema será cada vez más importante para los gamers

La discusión llega en un momento en que el formato físico pierde terreno frente a las compras digitales y algunas compañías como PlayStation han decidido despedirse del formato físico para que sus próximos lanzamientos sólo estén disponibles en tiendas digitales.

De hecho, Colosio ya había cuestionado públicamente el modelo de propiedad digital y señaló que, en muchos casos, los consumidores pagan como propietarios pero reciben derechos similares a los de un inquilino. LEVEL UP también reportó previamente que el senador y Iraís Reyes presentaron una denuncia contra Sony relacionada con sus prácticas y el futuro del mercado físico.

Eso sí, hay que recordar que, por ahora, nada de esto significa que los jugadores ya tengan nuevos derechos garantizados, pues las iniciativas todavía deben seguir su proceso legislativo. Pero si llegan a aprobarse, podrían cambiar de manera importante las reglas bajo las que compramos, usamos y conservamos nuestros videojuegos digitales.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta iniciativa? Cuéntanos en los comentarios.

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