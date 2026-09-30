La saga Remothered se prepara para regresar con una nueva versión de sus primeros capítulos, y esta vez los responsables quieren llevar el terror a un nuevo nivel.

Le mejor de todo es que los juegos conservarán su esencia, pero recibirán importantes mejoras técnicas que prometen una experiencia mucho más terrorífica.

Un regreso con un premio para los que apoyaron los juegos originales

Stormind Games confirmó que Remothered: Tormented Fathers Remastered y Remothered: Broken Porcelain Remastered estarán disponibles durante el primer trimestre de 2027.

Un punto importante es que los 2 títulos llegarán a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, donde estarán disponibles mediante Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store.

La buena noticia para quienes ya disfrutaron las entregas originales es que habrá una recompensa especial. Los propietarios de Remothered: Tormented Fathers o Remothered: Broken Porcelain podrán actualizarse a sus respectivas versiones remasterizadas sin costo adicional durante los primeros 7 días posteriores al lanzamiento.

“Los jugadores han desempeñado un papel fundamental en la historia de Remothered”, afirmó Antonio Cannata, CEO y cofundador de Stormind Games. El directivo explicó que la compañía quiere agradecer directamente a quienes compraron y apoyaron los primeros juegos.

El terror aprovechará Unreal Engine 5

Las 2 remasterizaciones fueron reconstruidas de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, por lo que no se tratará simplemente de un aumento de resolución. Los desarrolladores renovaron iluminación, escenarios, personajes, cinemáticas e interfaz.

Uno de los principales cambios será la implementación de Lumen para la iluminación global dinámica. Esto permitirá que las sombras y la iluminación reaccionen de manera más dinámica, algo especialmente importante para una experiencia de terror donde nunca sabes qué puede esconderse en el siguiente pasillo.

También habrá modelos y materiales ambientales renovados, personajes con mayor nivel de detalle, cinemáticas mejoradas y menús rediseñados. Además, los problemas técnicos heredados de las versiones originales serán corregidos.

2 historias que siguen poniendo los pelos de punta

En el caso de Remothered: Tormented Fathers Remastered, los jugadores volverán a ponerse en los zapatos de Rosemary Reed, quien llega a la aislada casa de Richard Felton para descubrir qué ocurrió con una joven desaparecida. No obstante, su investigación pronto se convierte en una persecución marcada por secretos, obsesión y horror psicológico.

Por su parte, Remothered: Broken Porcelain Remastered llevará la acción al Ashmann Inn, donde será necesario explorar, conseguir recursos y decidir cuándo esconderse, escapar o enfrentarse a las amenazas.

La jugabilidad permanecerá intacta

Aunque la presentación recibirá una renovación importante, Stormind Games aseguró que las mecánicas, el equilibrio y la esencia de ambas experiencias permanecerán sin cambios.

El sigilo, la exploración, los acertijos y las persecuciones seguirán siendo elementos fundamentales. Además, los juegos mantendrán características como la ausencia de barras de vida, pistas de audio para detectar a los perseguidores y escenarios diseñados para que sus acertijos tengan sentido dentro del mundo.

¿Te gustaría regresar a estos juegos con sus mejoras de nueva generación? ¿Ya habías jugado alguno de los títulos originales? Cuéntanos en los comentarios.

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