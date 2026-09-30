El juego gratuito de Monster Hunter ya tiene fecha de estreno y llevará la cacería a celularesPor Dan Villalobos el
La nueva aventura de cacería llegará gratis a dispositivos móviles y promete llevar la esencia de la franquicia a una experiencia completamente portátil
El universo de Monster Hunter está a punto de dar el salto a una nueva aventura portátil que promete conservar buena parte de la esencia de la franquicia.
CAPCOM y TiMi Studio Group finalmente confirmaron cuándo los jugadores podrán comenzar esta experiencia de cacería en dispositivos móviles, y la espera será corta.
Una nueva cacería está por comenzar
Monster Hunter Outlanders llegará el próximo 29 de octubre a dispositivos iOS mediante la App Store y Android a través de Google Play. El juego será gratuito y apostará por un mundo abierto con elementos de supervivencia y exploración.
Cabe mencionar que el proyecto es una aventura de acción y exploración oficialmente licenciada por CAPCOM y desarrollada por TiMi Studio Group. Su propuesta busca adaptar la experiencia clásica de la franquicia a las características de los dispositivos móviles.
Aquí puedes ver un mensaje de los responsables del juego:
Un mundo abierto pensado para jugar en cualquier lugar
La aventura se desarrollará en el nuevo mundo de Aesoland, donde los jugadores podrán explorar grandes escenarios y enfrentarse a diferentes criaturas. Será posible jugar en solitario o formar equipos de hasta 4 cazadores para enfrentarse a los monstruos.
El título también contará con monstruos completamente nuevos. Entre ellos estará el Dragón Anciano Ruger Aidal, además de las llamadas Especies Radiantes, criaturas cuya apariencia y características estarán relacionadas con el entorno cambiante.
Las armas clásicas regresarán
La experiencia conservará 7 tipos de armas clásicas de la serie: Gran Espada, Espada Larga, Espadas Dobles, Martillo, Lanza, Ballesta Pesada y Arco.
Cada arma podrá combinarse con diferentes Aventureros, quienes tendrán sus propias características y permitirán realizar nuevos movimientos durante las cacerías. CAPCOM y TiMi Studio Group también adelantaron que habrá más armas mediante futuras actualizaciones.
Los jugadores no estarán completamente solos durante sus expediciones. Palico, Rutaco y Trillan serán los nuevos compañeros que acompañarán las aventuras y tendrán personalidades diferentes.
Con una propuesta diseñada específicamente para celulares, Monster Hunter Outlanders buscará llevar las cacerías de la franquicia a una experiencia más accesible y portátil, sin abandonar elementos fundamentales como la exploración, las armas y los combates contra enormes monstruos. Sólo queda esperar unas semanas para que inicie la cacería.
¿Te interesa darle una oportunidad a Monster Hunter Outlanders cuando debute el 29 de octubre? ¿Qué arma clásica te gustaría utilizar primero? Cuéntanos en los comentarios.
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