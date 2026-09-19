Las novelas visuales suelen apostar por historias de romance y personajes diseñados para conquistar a los jugadores por sus diseños algo provocativos.

Ahora, Kogado Studio prepara una nueva propuesta que combinará una relación entre jóvenes, secretos y muchas mentiras, así como con tu ex.

Una chica que vive fingiendo

En Sugar Lies, los jugadores conocerán a Akito Nagatsuki, un joven que siente un profundo rechazo hacia las mentiras. Cada vez que descubre que alguien está mintiendo o actuando, incluso llega a sentirse físicamente mal.

Su vida cambia cuando conoce a Yui Sakuramiya, una chica que se ha convertido en una experta interpretando el papel de la persona que los demás esperan que sea.

Desde el primer momento en que sus miradas se cruzan, Akito comprende que acaba de conocer a la peor persona posible para él.

La aventura será una novela visual corta con una historia de verano centrada en este encuentro entre 2 personas completamente opuestas.

Aquí puedes ver el avance del juego:

Conoce a las waifus de Sugar Lies

Yui Sakuramiya es una de las protagonistas y estará interpretada por Ikumi Hasegawa. Es una joven que vive de acuerdo con las expectativas de los demás. Durante su infancia fue considerada una niña prodigio y recibió una estricta formación de su padre, quien también era actor.

Por otro lado está Akari Yukihira, interpretada por Hikaru Iida. Es la amiga de la infancia de Akito y prácticamente vive en su casa. También trabaja como actriz de teatro desde pequeña y es una otaku que disfruta especialmente las obras atrevidas.

El juego llegará a PC y Nintendo Switch en fechas diferentes

Kogado Studio confirmó que Sugar Lies debutará en PC, mediante Steam, a finales de 2026. Posteriormente, la novela visual llegará a Nintendo Switch durante la primavera de 2027.

El juego tendrá opciones de idioma en inglés, japonés, chino tradicional y chino simplificado. Además, habrá una edición física para Nintendo Switch, aunque por ahora está confirmada sólo para Japón.

¿Te interesan las novelas visuales de romance con waifus? ¿Qué opinas de la propuesta de Sugar Lies? Cuéntanos en los comentarios.

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