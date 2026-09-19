El calendario de lanzamientos de noviembre tendrá una competencia interesante para los fans de los RPG. Mientras Nintendo prepara el estreno del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una nueva aventura de acción llegará el mismo día para intentar conquistar a los jugadores que buscan una experiencia de fantasía.

Se trata de Edge of Memories, el RPG de acción desarrollado por Midgar Studio y publicado por Nacon, que finalmente confirmó su fecha de lanzamiento.

Una aventura contra una plaga devastadora

Edge of Memories estará disponible el 5 de noviembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam. Esto significa que compartirá fecha de estreno con el esperado regreso de una de las aventuras más importantes de la historia de los videojuegos.

El título nos pondrá en la piel de Eline, una nómada conocida como Soul Whisperer que lucha contra la Corrosion, una plaga que transforma la flora, la fauna y a los seres humanos en criaturas grotescas.

La protagonista descubrirá un misterioso poder que le permitirá controlar la Corrosion dentro de su propio cuerpo. Con la ayuda de Ysoris, su mentor, y Kanta, un príncipe chamán, tendrá que encontrar la manera de detener esta amenaza.

Aquí puedes ver el avance:

Combates intensos y un mundo por descubrir

El RPG ofrecerá enfrentamientos en tiempo real con combos, ataques especiales y habilidades de aliados que podremos personalizar para aprovechar sus fortalezas durante las batallas.

Eline también podrá transformarse en una Berserker para desatar ataques devastadores contra sus enemigos.

Cabe mencionar que la aventura se desarrollará en Avaris, un continente con paisajes que van desde las playas hasta las montañas nevadas. No obstante, la Corrosion afectará las zonas que visitemos y modificará algunos caminos a medida que avancemos en la historia.

Además, podremos recorrer el mundo a lomos de un Nekaroo, una criatura felina que nos ayudará a explorar lugares de difícil acceso.

Una banda sonora con talento reconocido

El apartado musical contará con composiciones de Cedric Menendez y la participación vocal de Emi Evans, conocida por su trabajo en NieR: Automata.

Por otro lado, la canción principal del juego estará a cargo de Yasunori Mitsuda, compositor reconocido por su trabajo en Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles y Sea of Stars.

¿Crees que Edge of Memories podrá llamar la atención de los jugadores que también esperan el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? ¿Cuál de los 2 juegos te interesa más? Cuéntanos en los comentarios.

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