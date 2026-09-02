El nuevo trailer de la película live action de Street Fighter se puede jugar, aunque no lo creas: Legendary rinde homenaje al origen de la franquicia de CapcomPor Víctor Rosas el
La cinta se estrenará el próximo 16 de octubre con un elenco lleno de estrellas
De nueva cuenta, Street Fighter probará suerte en la pantalla grande con una nueva película live action y en esta ocasión la producción apostó por un elenco lleno de estrellas del cine, deporte y farándula.
A unas semanas del estreno, Legendary reveló un nuevo avance, pero esta vez hay un guiño al origen de la franquicia en los videojuegos pues su trailer, aunque no lo creas, se puede jugar.
NO TE LO PIERDAS: Disney pudo tener su propio juego de peleas tipo Super Smash Bros. con personajes de Tarzán, el Rey León y el Planeta del Tesoro, pero el proyecto se canceló
Street Fighter estrena nuevo trailer y lo puedes jugar
Legendary presentó el nuevo trailer de la película live action de Street Fighter que se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 16 de octubre. Las expectativas son altas, no por la profundidad, sino por la cantidad de fan service que habrá pues a diferencia de lo que sucedió en los 90, la producción tiene pleno conocimiento de la IP de juegos de pelea.
El avance muestra el enfoque de la historia en Ken Masters y su carrera de peleador en busca de la cima. También en Chun-Li y su deseo de venganza contra M. Bison, el señor de Shadaloo.
La novedad es que además del trailer oficial, Legendary incluyó una actividad interactiva en su canal de YouTube. Si entras en este enlace, podrás avanzar en algunas porciones de combate que se vieron en el trailer si haces los movimientos correctos de palanca y botones, justo como se hacía en la era de oro de la franquicia en Arcade.
La película live action de Street Fighter apuesta por las estrellas y el fan service
Algo que llama la atención de los fans de Street Fighter que desean ver la película es el diseño de los personajes pues no se trata de una interpretación, sino de una adaptación de su versión de videojuego.
La producción no quiere repetir el error de la infame cinta de 1994.
De acuerdo con los avances e información oficial, los personajes y elenco confirmado para la película de Street Fighter son:
- Ryu — Andrew Koji
- Ken Masters — Noah Centineo
- Chun-Li — Callina Liang
- M. Bison — David Dastmalchian
- Akuma — Joe “Roman Reigns” Anoaʻi
- Guile — Cody Rhodes
- Balrog — Curtis “50 Cent” Jackson
- Blanka — Jason Momoa
- Dhalsim — Vidyut Jammwal
- Dan Hibiki — Andrew Schulz
- Zangief — Olivier Richters
- E. Honda — Hirooki Goto
- Vega — Orville Peck
- Cammy — Mel Jarnson
- Juli — Rayna Vallandingham
- Joe — Alexander Volkanovski
- Don Sauvage — Eric André
ENTÉRATE: Pokémon tendrá una genial colección con forma de Pokébola que incluirá las 24 películas de la franquicia en Blu-Ray, pero cuesta mucho dinero
Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.
Sigue con nosotros, en LEVEL UP.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.