De nueva cuenta, Street Fighter probará suerte en la pantalla grande con una nueva película live action y en esta ocasión la producción apostó por un elenco lleno de estrellas del cine, deporte y farándula.

A unas semanas del estreno, Legendary reveló un nuevo avance, pero esta vez hay un guiño al origen de la franquicia en los videojuegos pues su trailer, aunque no lo creas, se puede jugar.

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Street Fighter estrena nuevo trailer y lo puedes jugar

Legendary presentó el nuevo trailer de la película live action de Street Fighter que se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 16 de octubre. Las expectativas son altas, no por la profundidad, sino por la cantidad de fan service que habrá pues a diferencia de lo que sucedió en los 90, la producción tiene pleno conocimiento de la IP de juegos de pelea.

El avance muestra el enfoque de la historia en Ken Masters y su carrera de peleador en busca de la cima. También en Chun-Li y su deseo de venganza contra M. Bison, el señor de Shadaloo.

La novedad es que además del trailer oficial, Legendary incluyó una actividad interactiva en su canal de YouTube. Si entras en este enlace, podrás avanzar en algunas porciones de combate que se vieron en el trailer si haces los movimientos correctos de palanca y botones, justo como se hacía en la era de oro de la franquicia en Arcade.

PERFECT! Watch the New Trailer for Street Fighter, hitting theaters everywhere October 16. pic.twitter.com/jAAPf1k9jf — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) September 1, 2026

The new Street Fighter trailer just dropped. But wait… the trailer is a GAME you can play on YouTube.



🕹️https://t.co/rvgq0FWtYu pic.twitter.com/SDp5NlU5FB — Street Fighter 6 (@StreetFighter) September 1, 2026

La película live action de Street Fighter apuesta por las estrellas y el fan service

Algo que llama la atención de los fans de Street Fighter que desean ver la película es el diseño de los personajes pues no se trata de una interpretación, sino de una adaptación de su versión de videojuego.

La producción no quiere repetir el error de la infame cinta de 1994.

De acuerdo con los avances e información oficial, los personajes y elenco confirmado para la película de Street Fighter son:

Ryu — Andrew Koji

Ken Masters — Noah Centineo

Chun-Li — Callina Liang

M. Bison — David Dastmalchian

Akuma — Joe “Roman Reigns” Anoaʻi

Guile — Cody Rhodes

Balrog — Curtis “50 Cent” Jackson

Blanka — Jason Momoa

Dhalsim — Vidyut Jammwal

Dan Hibiki — Andrew Schulz

Zangief — Olivier Richters

E. Honda — Hirooki Goto

Vega — Orville Peck

Cammy — Mel Jarnson

Juli — Rayna Vallandingham

Joe — Alexander Volkanovski

Don Sauvage — Eric André

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