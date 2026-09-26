Si llevas tiempo queriendo entrarle a una de las entregas más populares de la saga de cacería de CAPCOM, quizá este sea un buen momento para hacerlo, pues Monster Hunter Rise tiene actualmente uno de sus precios más bajos en la eShop de Nintendo Switch.

Gracias a esto, te espera una gran aventura llena de contenido al mejor precio en la consola híbrida de la gran N. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El juego está casi regalado

La versión digital de Monster Hunter Rise tiene un 87% de descuento, por lo que su precio bajó hasta $100.46 MXN. Por su parte, Monster Hunter Rise + Sunbreak cuenta con un 83% de descuento y puede conseguirse por $194.75 MXN.

La promoción ya está disponible en la tienda digital de Nintendo y permanecerá vigente hasta el 16 de octubre, así que todavía tienes varias semanas para decidir si quieres convertirte en cazador.

Cabe señalar que si obtienes la expansión junto al juego, puedes desbloquear su contenido después de completar la misión de la sala de reunión de 7 estrellas “Diosa del trueno”.

Monster Hunter Rise es una de las entregas más recientes

Una aventura ideal para cazar con amigos

Monster Hunter Rise lleva a los jugadores a Kamura, una aldea amenazada por una serie de monstruos. La aventura permite enfrentarse a criaturas enormes para conseguir materiales, fabricar equipo y mejorar constantemente al cazador.

Una de sus principales novedades fue el Cordóptero, herramienta que permite desplazarse con mucha más libertad durante la exploración y las batallas. También introdujo al Canyne, el compañero canino que puede acompañarte durante las cacerías y utilizarse para recorrer rápidamente los escenarios.

Además, puedes jugar con amigos mediante partidas locales o en línea de hasta 4 jugadores, por lo que la experiencia cooperativa es uno de sus principales atractivos.

MONSTER HUNTER RISE SUNBREAK

Sunbreak lleva la cacería todavía más lejos

Si después de completar el juego quieres más contenido, Monster Hunter Rise: Sunbreak amplía considerablemente la aventura con nuevos monstruos, escenarios, personajes y opciones de combate.

La expansión lleva al cazador hasta Elgado, donde deberá investigar una amenaza relacionada con los llamados Tres Señores: Garangolm, Lunagaron y Malzeno. También incorpora el nuevo escenario Bastión, además del regreso de La Jungla, nuevas acciones para las 14 categorías de armas y las misiones de seguidor para jugar acompañado por personajes de la historia.

¿Te animarías a darle una oportunidad a Monster Hunter Rise si todavía no lo has jugado? ¿O aprovecharás para conseguir también Sunbreak y tener la experiencia completa? Cuéntanos en los comentarios.

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