GTA VI es fácilmente uno de los videojuegos más esperados de la historia, pero es un error asumir que los jugadores aceptarán sin resistencia todas las decisiones de Rockstar Games. Como prueba tenemos el reciente anuncio de la edición coleccionista, que dividió la opinión de la comunidad por su precio elevado.

En medio de esta polémica, Ubisoft aprovechó la oportunidad para revelar y promocionar la edición física de Rayman Legends Retold, la nueva versión del querido plataformero de 2013. Los jugadores que adquieran la versión de lanzamiento se llevarán a casa 2 juegos y otros coleccionables temáticos de la franquicia.

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Versión física de Rayman Legends Retold también incluye una copia de Origins: Enhanced Edition

Tras meses de rumores, Ubisoft finalmente confirmó la existencia de Rayman Legends Retold. Esta nueva versión del clásico moderno presenta un apartado visual completamente renovado, nuevos niveles musicales y otras novedades que prometen mejorar la experiencia y llevarla a la modernidad.

El lanzamiento de este remake iba a tener lugar el 1 de octubre, es decir, la próxima semana; sin embargo, la compañía francesa retrasó el debut hasta el 3 de diciembre para pulir la experiencia. Si bien la noticia decepcionó a los fanáticos, parece que la espera valdrá completamente la pena.

El 25 de septiembre, Ubisoft tomó sus redes sociales para compartir los primeros detalles de la edición física de lanzamiento de Rayman Legends Retold, que estará disponible para Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 a finales de este año. Y para sorpresa de la comunidad, hay mucho contenido.

La llamada Launch Edition del plataformero vendrá con un disco del remake, tal como es de esperar. Lo interesante es que también traerá una copia adicional de Origins: Enhanced Edition, la versión remasterizada de la primera entrega que debutó originalmente en 2011. Así es, ¡el paquete incluye 2 juegos en total!

Por si fuera poco, la edición física de lanzamiento de Rayman Legends Retold también trae 3 litografías, un mapa impreso del mundo de Glade of Dreams, una funda exclusiva y un paquete con 2 skins. ¿La mejor parte? Estará disponible por la económica cantidad de $39.99 USD.

En comparación, la versión física de Grand Theft Auto VI está vacía y ni siquiera incluye un disco, pues sólo ofrecerá un código de descarga que permitirá canjear el juego en la PS Store de PlayStation 5 o la Microsoft Store de XBOX Series X|S.

Ubisoft se burló de GTA VI en su publicación en redes sociales. “Tal vez no tengamos una Glade of Dreams Collection, pero nuestra edición de lanzamiento de $39.99 USD viene con un mapa impreso de Glade of Dreams, 3 litografías, una funda exclusiva y una copia de Rayman Legends Retold y Origins: Enhanced Edition”, se lee en la publicación.

La edición física de Rayman Legends Retold incluye 2 juegos y más coleccionables, como un mapa impreso y skins

La edición de colección de Grand Theft Auto VI desata la polémica

Como su nombre indica, la Launch Edition de Rayman Legends Retold representa la versión que estará disponible en el lanzamiento. Se desconoce si el tiraje será muy amplio, así que los jugadores deben darse prisa para obtener su copia antes de que se agoten.

De cualquier forma, la iniciativa de Ubisoft es un paso en la dirección correcta, especialmente al considerar que los lanzamientos físicos son cada vez más escasos en la industria del gaming. Basta con señalar que la Goodtime State – Vice City Collection de Grand Theft Auto VI, con un valor exorbitante de $400 USD, ni siquiera incluye el juego.

Los jugadores expresaron su disgusto en redes sociales, e incluso muchos empezaron a utilizar impresoras 3D para recrear una de las figuras que se incluyen en el paquete. Y a diferencia de los mandos temáticos para PlayStation 5, la edición de colección del juego de mundo abierto aún no se agota.

Eso sí, los revendedores ya intentaron hacer negocio. Un rápido vistazo por eBay revela que muchos estafadores ofrecen la Goodtime State – Vice City Collection de GTA VI por más de $1500 USD.

La costosa edición de colección de Grand Theft Auto VI decepcionó a los fans

Pero cuéntanos, ¿planeas comprar la edición física del juego de Ubisoft? ¿Crees que más juegos deberían seguir ese ejemplo? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Rayman Legends Retold si das clic aquí.

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