Pokémon TCG es mucho más que un simple juego de cartas: es todo un negocio que mueve miles de dólares. Aunque sea difícil de creer, los coleccionistas y fanáticos más fieles están dispuestos a gastar grandes sumas de dinero con tal de obtener los ejemplares más raros.

En ese sentido, las subastas son uno de los mejores lugares para encontrar artículos de buena calidad. Hace poco, se batió un nuevo récord, pues una tarjeta de la franquicia se vendió por más de $1 millón de dólares. De esta manera, se convirtió en la primera carta en inglés en subastarse por esa enorme cantidad.

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La tarjeta Gold Star Rayquaza de Pokémon se vende por más de $1 millón de dólares

Fanatics Collect es una de las plataformas de compra, venta y subasta de tarjetas coleccionables más famosas y prestigiosas del mercado. La subasta premier de agosto estableció oficialmente un nuevo récord el pasado 28 de agosto, pues una carta de Pokémon se ofreció por una suma de 7 dígitos.

La tarjeta en cuestión es la Gold Star Rayquaza #107, que se lanzó originalmente en 2005 como parte de la línea EX Deoxys. Se trata de un ejemplar sumamente raro, por lo que rápidamente llamó la atención de los especialistas. Tras recibir 35 ofertas, al final alcanzó un precio final de $1.02 millones de dólares.

CGC, una de las empresas de certificación más importantes en el mundo del coleccionismo, le otorgó a la tarjeta una calificación Pristine 10, convirtiéndose en el único ejemplar en obtener un puntaje perfecto. Fanatics Collect afirmó que posiblemente es “la mejor copia” de la que se tenga conocimiento.

Hay múltiples razones por la que la tarjeta Gold Star Rayquaza #107 es muy rara y tiene un precio tan elevado en el mercado. En primer lugar, las tarjetas de la línea EX Deoxys eran conocidas por sufrir importantes daños en los bordes durante la producción.

Además, encontrar una copia en buen estado se convirtió en una tarea titánica después de que The Pokémon Company introdujo esa rareza en la expansión EX Team Rocket Returns. A partir de ese momento, sólo aparecía una carta cada 2 cajas de sobres.

De más de 250 copias certificadas, únicamente 12 ejemplares de esa tarjeta recibieron una calificación Gem Mint 10, y la carta que se subastó a finales de agosto fue la única que recibió la etiqueta Pristine 10.

Un ejemplar en excelente estado de la tarjeta de Pokémon Gold Star Rayquaza se vendió por más de $1,000,000 USD

Gold Star Rayquaza de Pokémon hace historia

Tras subastarse por $1.02 millones de dólares, la Gold Star Rayquaza se convirtió en la tarjeta en inglés más cara. De esta manera superó en $65,200 USD a la carta que ostentaba el récord anterior: un Charizard de la primera edición del set base que se vendió por $954,800 USD a principios de 2026.

“Es fantástico haber batido el récord, pero es un momento triste tener que desprendernos de una pieza tan importante de nuestra colección”, afirmó el vendedor.

Si bien este ejemplar de la línea EX Deoxys ya garantizó su lugar en los libros de historia, aún está muy lejos de igualar el récord general de cartas Pokémon. La tarjeta japonesa de Pikachu de Logan Paul se despachó por la increíble suma de $16.492 millones de dólares.

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