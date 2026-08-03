Logan Paul volvió a dar de qué hablar en la comunidad de Pokémon TCG luego de que gastara millones de dólares para intentar hacer historia al conseguir una carta de Pokémon que nadie ha tenido, pero tras elevar la expectativa en torno a su nuevo santo grial, fracasó estrepitosamente.

Si no te habías enterado del nuevo proyecto del creador de contenido, basta con que sepas que tras vender su Pikachu Illustrator PSA 10, Paul se propuso conseguir las cartas de Pokémon que preceden a Pokémon TCG, específicamente al Ivy Pikachu y al Jigglypuff que se distribuyeron en 1996 como regalo de la revista japonesa CoroCoro.

Por su antigüedad y la manera de obtención, nadie ha logrado conseguir un Ivy Pikachu de grado PSA 10, por lo que cuando Paul se enteró de esta rareza intentó conseguir un set de cartas Pokémon de CoroCoro PSA 10, en especial al Ivy Pikachu, del que no se tiene registro en grado PSA 10.

Logan Paul no consiguió el Ivy Pikachu PSA 10

El también luchador hizo un gasto millonario de más de $2.7 MDD para conseguir una por una, así como hojas de producción para él mismo despegar las cartas y mandarlas a evaluar él mismo con la esperanza de conseguir su nuevo santo grial, para lo cual él mismo se dijo predestinado.

Tras fracasar en unos cuantos intentos, Paul agendó una transmisión para despegar las que él consideraba que eran las 2 mejores cartas candidatas para alcanzar el elusivo PSA 10.

A Logan Paul le costó trabajo despegar el Jigglypuff de CoroCoro (imagen: Logan Paul)

El evento se llevó a cabo este fin de semana y tuvo una duración de 5 horas para terminar con el desprendimiento de las cartas, pero el desenlace fue más bien anticlimático.

Cundo por fin tuvo las 2 hojas que contenían a Jigglypuff y a Pikachu, Paul puso en práctica lo aprendido y la primera, del Pokémon rosado, fue un mal augurio, pues no sólo costó trabajo desprenderse, sino que también se reveló descentrada.

El Pikachu no fue tan difícil de desprender, pero sufrió el mismo destino al estar ligeramente cargada a un lado. Tanto Paul como todos en lugar sabían que la misión había fracasado.

Logan Paul no pudo conseguir una buena carta de Pikachu de CoroCoro (imagen: Logan Paul)

“A veces cuando arriesgas a lo grande pierdes a lo grande, hermano”, expresó Paul, consolándose de cierta manera indicando que si ambas cartas salen con un PSA 9 pueden valer $200,000 USD, por lo que recuperaría la mitad de su inversión por una hoja con ambas sin desprender. “Digo, es una pérdida fea, pero no es tan fea como pudo haber sido”.

“Ésta podría ser una misión imposible”, expresó Paul, advirtiendo que no es el fin y recordando que aún tiene ejemplares de CoroCoro sin desprender.

¿Esperabas que Paul lograra conseguir el Ivy Pikachu PSA 10? Cuéntanos en los comentarios.

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