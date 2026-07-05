Ya estamos en pleno verano y como es costumbre muchas compañías lo celebran con eventos de temporada para sus juegos como servicio. SHIFT UP es una de ellas y acaba de lanzar una actualización rica en fan service que lo caracteriza.

Justo como la compañía surcoreana lo anticipó en una transmisión en vivo, el contenido de verano ya está disponible en GODDESS OF VICTORY: NIKKE, su título gachapón para PC y móviles.

SHIFT UP presume fan service en evento de verano de NIKKE

En esta ocasión, SHIFT UP preparó un evento en el que, sin entrar en terreno de spoilers, el Comandante (el jugador) termina en una isla desierta junto con otras Nikkes con motivo de una búsqueda y como fiesta de graduación de la escuela vocacional.

Al estar en la superficie con clima tropical, las candentes cyborgs no desaprovecharon la ocasión para lucir sus increíbles atributos con exquisitos bikinis y trajes de baño.

El tradicional evento de verano de NIKKE ya está disponible y no querrás perdértelo (imagen: SHIFT UP, Level Infinite)

Una de las 2 unidades destacadas de este año es Cinderella, que trae puesto un bikini que hace juego con su belleza y que alterna con otro de color negro. Lamentablemente, este último no puede usarse en combate. Sin duda alguna será la unidad más complicada de conseguir, puesto que tiene 1% de probabilidad de aparición en su banner por ser de la facción Pilgrim.

Por otro lado tenemos a Marciana, instructora de la escuela vocacional M.R.R. y que esta vez trae puesto un traje de baño de una pieza que resalta los atributos que normalmente “esconden” su uniforme de docente. Esta unidad es de la facción Elysion, por lo que las probabilidades de su banner son de 2%. Como puedes ver en las imágenes de adornan la nota, esta nueva versión de Marciana hace honor a su nombre, por cuanto sus atributos parecen de otro mundo.

Toma en cuenta que, por el momento, sólo está disponible el banner de Cinderella, pero a partir del 8 de julio a las 12:00 PM estará habilitado el banner de Marciana. Además, debes saber que regresaron Nikkes del evento de verano previo, precisamente Dorothy y Elegg.

Cinderella y Marciana exhiben tremendos trajes de baño en el evento de verano de NIKKE (imagen: SHIFT UP, LEVEL UP)

El evento de verano de NIKKE conquista la App Store

Gracias al fan service que SHIFT UP está ofreciendo con este evento de verano, las descargas de dispararon y GODDESS OF VICTORY: NIKKE alcanzó el primer lugar de la lista de juegos más populares de la App Store. Para celebrar, la compañía regaló 10 oportunidades de reclutamiento, que los jugadores pueden usar en los banners de verano. Aparte, ingresa los códigos WAVETOYOU2026 y UNBREAKABLEMEMORIES para obtener 10 oportunidades más y otros recursos.

Marciana y Cinderella son unidades limitadas que dejarán de estar disponibles cuando se termine el evento de verano en NIKKE (imagen: SHIFT UP)

Como es costumbre, este contenido temático además de un mapa especial y una historia original incluye un minijuego y un montón de recursos que pueden conseguirse gratis como parte del evento y las actividades que ofrece.

El evento de verano de GODDESS OF VICTORY: NIKKE estará disponible hasta el miércoles 22 de julio a las 11:59 AM (hora de la Ciudad de México), por lo que te recomendamos unirte cuanto antes.

¿Qué te parece el contenido con el que SHIFT UP está consintiendo a los fans de GODDESS OF VICTORY: NIKKE este verano? Cuéntanos en los comentarios.

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