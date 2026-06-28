Luego de tanto tiempo de inactividad en torno a la saga principal de juegos de Persona, ATLUS rompió el silencio con Persona 6 y tiene mucha información por revelar. A decir verdad, la saga nunca ha dejado de expandirse con nuevos proyectos y uno más está en camino e involucra a SHIFT UP.

Justo como lo leíste, ambas compañías asiáticas colaborarán por primera vez en su historia para reunir a los fanáticos de Persona con los de GODDESS OF VICTORY: NIKKE, el título gachapón insignia de SHIFT UP.

¿Qué personajes de Persona aparecerán en NIKKE?

Como parte de un reciente evento del título para PC y móviles y horas después de que su cuenta oficial de YouTube filtrara la colaboración, SHIFT UP reveló una alianza con SEGA y ATLUS para llevar la franquicia de Persona a GODDESS OF VICTORY: NIKKE por medio de un evento de colaboración.

Desafortunadamente, no se ofrecieron muchos detalles de la colaboración, por lo que aún no sabemos cuando estará disponible ni qué ofrecerá. No obstante, podemos esperar que se trate de un evento que incluya una historia original, misiones, un minijuego y, por supuesto, personajes del universo de la saga RPG.

La colaboración de NIKKE con Persona está en camino (imagen: ATLUS, SEGA, Nimble Neuron, SHIFT UP, Level Infinite, LEVEL UP)

Tal como puedes ver en el trailer de avance, la colaboración no se revela explícitamente, pero incluye detalles que confirman que es Persona. Desde la música, los fans pueden distinguir que se trata de la serie de ATLUS, pero más que una colaboración con un juego en específico, los logos que aparecen a lo largo del efímero video sugieren que el evento tendrá motivos de Persona 3, Persona 4 y Persona 5.

Aunque no se sabe qué personajes aparecerán como invitados, es casi un hecho que los aquellos jugables serán femeninos, como es costumbre con esta clase de colaboraciones con GODDESS OF VICTORY: NIKKE, así que los fans pueden esperar que aparezca por lo menos 1 chica de cada entrega, como Rise Kujikawa, Aigis y Ann Takamaki.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE es conocido por su gameplay que pone al jugador como comandante de un escuadrón de Nikkes en una línea de defensa que hace todo lo posible por frenar las hordas de Raptures. La particularidad que llama la atención es que el comandante está apenas detrás de esa línea y ve como obra la física en la retaguardia de las Nikkes, con diseño usualmente atractivo, característico sello de SHIFT UP.

Así pues, gracias a esta colaboración los jugadores podrán contemplar a las chicas de Persona como nunca lo habían hecho.

¿NIKKE está cerca del EoS?

Por otro lado, hubo bromas en torno al fin de servicio (EoS) que trae consigo la colaboración con Persona, saga que la comunidad considera como augurio del fin de servicio porque varios juegos con los que la IP colabora han dejado de funcionar. Pero esto es así porque la IP de ATLUS ha colaborado con una gran cantidad de juegos que hace que destaque la coincidencia de que los títulos que se asocian con esta saga dejan de servir pronto.

Pero está claro que no es más que una superstición o coincidencia; no está de más decir que GODDESS OF VICTORY: NIKKE es uno de los juegos gachapón más saludables pese a que lleva ya casi 4 años en servicio.

En cuanto a fecha de disponibilidad de la colaboración, podemos esperar que esté agendada para antes de 2027. Usualmente, SHIFT UP lleva a cabo estas asociaciones en el mes de septiembre, por lo que es posible que por esas fechas Persona llegue a GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

¿Qué personajes de Persona te gustaría ver en GODDESS OF VICTORY: NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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