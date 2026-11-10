Lo que debes saber:

La misión de intercambio de máscaras del remake de Zelda: Ocarina of Time es una actividad secundaria que puedes realizar mientras controlas a Link niño

La misión comienza en la Tienda ubicada en el Mercado del Castillo de Hyrule

La secuencia incluye 4 máscaras: la Máscara Keaton, la Máscara de Calavera, la Máscara Tenebrosa y la Capucha de Conejo

Al completar toda la secuencia de intercambio, Link obtiene acceso a la Máscara de la Verdad

Si estás jugando el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, seguramente ya te encontraste con una pequeña tienda en la que puedes conseguir objetos bastante peculiares. No se trata de equipo para combatir contra los enemigos ni de artículos que necesites para avanzar en la historia, pero sí de una actividad que te permitirá descubrir algunos secretos de Hyrule y conseguir una recompensa muy especial.

Hablamos de la secuencia comercial de las máscaras, una misión secundaria que puedes completar cuando controlas a Link niño. Aunque parece sencilla, tiene algunos detalles que debes tomar en cuenta, pues no basta con comprar una máscara y entregársela a cualquier personaje. Cada una tiene un comprador específico y tendrás que regresar a la tienda después de cada venta para entregar el dinero correspondiente.

¿No sabes por dónde empezar o ya tienes alguna máscara y no encuentras a quién vendérsela? No te preocupes, aquí te explicamos paso a paso dónde encontrar a cada comprador, cuánto dinero necesitas y qué recompensas conseguirás al terminar esta actividad.

¿Dónde encontrar la tienda de las máscaras en Zelda: Ocarina of Time?

Primero debes dirigirte a la Plaza del Mercado de la Ciudadela de Hyrule. Ahí encontrarás La Máscara Feliz, una tienda que solamente abre durante el día.

Iniciar la misión es sencillo, solamente debes hablar con el extraño y misterioso dueño del establecimiento para comenzar la secuencia. Una vez que aceptes sus reglas, te dará una máscara y tu objetivo será encontrar a alguien interesado en comprarla. Después de eso, tendrás que regresar con el dinero para pagarle.

El proceso se repite hasta que entregues las 4 máscaras disponibles. Te invitamos a seguir leyendo para conocer el recorrido completo.

1. Máscara Keaton

El primer accesorio que te dará el comerciante es la Máscara Keaton, que cuesta 10 rupias (no te preocupes, la pagarás hasta que encuentres a su comprador y le lleves el dinero al dueño de la tienda en cada ocasión).

Para encontrar al interesado de esta máscara basada en un “personaje infantil muy popular”, dirígete a la Aldea Kakariko y busca al guardia que vigila la entrada al Sendero de la Montaña de la Muerte. Ponte la máscara y habla con él. El personaje se interesará por ella (según él es para su hijo) y te pagará 15 rupias.

Listo, ya hiciste tu primera venta y hasta conseguiste una pequeña ganancia. Ahora regresa a La Máscara Feliz en la Ciudadela de Hyrule y entrega las 10 rupias que le debes al comerciante. Después de completar el pago, podrás pedir prestada la siguiente máscara.

2. Máscara de calavera

La siguiente máscara cuesta 20 rupias y tiene un comprador bastante peculiar. Para encontrarlo, dirígete al Bosque Perdido desde el Bosque Kokiri. Al entrar, toma el camino de la izquierda hasta llegar a un pequeño espacio donde encontrarás a un Skull Kid tocando su instrumento sobre un tronco.

Acércate, súbete a otro tronco que tiene enfrente y habla con él mientras llevas puesta la Máscara de calavera. Le gustará tanto que estará dispuesto a comprártela para presumírsela a sus amigos, aunque aquí viene algo malo para tu cartera: solamente te dará 10 rupias. Eso significa que perderás otras 10 en esta transacción, pero será necesario para seguir con la misión.

Cuando termines, vuelve con el dueño de La Máscara Feliz y págale las 20 rupias completas.

3. Máscara tenebrosa

La tercera opción es la Máscara tenebrosa, que puedes conseguir por 30 rupias. En esta ocasión tendrás que visitar el Cementerio de Kakariko durante el día. Ahí encontrarás a un niño pequeño que quiere ser mas tenebroso y hasta está imitando los movimientos de Dampé, el sepulturero.

Ponte la máscara y habla con él. A diferencia del Skull Kid, este pequeño estará encantado con el accesorio y te pagará las 30 rupias que cuesta. Gracias a esto no perderás dinero, así que regresa a la tienda de la Ciudadela y entrega el pago completo al comerciante.

4. Capucha de conejo

La última máscara de esta parte de la misión es la Capucha de conejo, que cuesta 50 rupias.

Un punto importante es que, para encontrar a su comprador, tendrás que haber conseguido las 3 piedras espirituales. Después de cumplir ese requisito, busca al corredor que atraviesa la Llanura de Hyrule dando vueltas sin detenerse.

Este personaje puede ser un poco desesperante porque nunca se queda quieto, pero no te preocupes, cada día tiene el mismo recorrido y una vez aprendido es sencillo interceptarlo. Te recomendamos hacer lo mismo que nosotros: reiniciar el día estando en la Ciudadela, salir por el puente y, justo a esa hora de la mañana, lo verás corriendo al lado izquierdo de la pantalla apenas unos segundos después.

Cuando lo alcances, estará interesado en comprar las orejitas de conejo para cumplir su sueño y te entregará una hermosa rupia dorada equivalente a 200 “zeldacoins”.

Una vez con el dinero, regresa a La Máscara Feliz y entrega las 50 rupias que le debes al comerciante. Después de pagar, habrás completado las 4 transacciones y podrás acceder a la recompensa más importante de esta misión.

¿Qué consigues al completar la misión de las máscaras?

Una vez que hayas vendido las 4 máscaras y pagado todas tus deudas, el dueño de La Máscara Feliz te permitirá pedir prestada gratis la Máscara de la Verdad. También tendrás acceso a las demás máscaras temáticas (Goron, Zora y Gerudo) que aparecen en el mostrador.

Cabe mencionar que la Máscara de la Verdad es especialmente interesante porque te permite interactuar con las Piedras Chismosas, esas rocas grises con un ojo que seguramente ya encontraste durante tu aventura en cada región.

Al acercarte a ellas con la máscara equipada, podrás descubrir información adicional sobre Hyrule como pistas, secretos y datos curiosos del juego. Algunas incluso pueden darte información relacionada con las Skulltulas Doradas.

Además, el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time agregó un detalle extra con la máscara: permite acceder a diálogos adicionales de los personajes y conocer sus pensamientos. Esto añade nuevas capas de información sobre los habitantes del reino y hace que valga la pena volver a visitar lugares conocidos con ella equipada.

Un punto interesante es que las máscaras de las diferentes tribus del juego también ofrecen extras que incluyen reacciones graciosas y diálogos especiales, por lo que te recomendamos darte una vuelta por Hyrule con ellas puestas.

Como puedes ver, completar la secuencia comercial de máscaras sirve para conseguir la Máscara de la Verdad y te permite acceder a interacciones adicionales. Debido a esto, no dudes en realizarla para enriquecer tu experiencia con The Legend of Zelda: Ocarina of Time y hasta para darte una idea de lo que podría ser un remake de The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

¿Ya completaste las 4 ventas o todavía tienes alguna máscara pendiente? ¿Cuál de todas es tu favorita y qué otros secretos has descubierto en el remake? Cuéntanos en los comentarios.

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