Lo que debes saber:

Pokémon Winds & Waves recuperó su posición como el juego más esperado tras el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nintendo Switch 2 domina el Top 10 con 6 de los juegos más esperados, lo que demuestra su popularidad en el mercado.

Persona 4 Revival y Persona 6 mantienen un gran interés entre los jugadores, pues ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Dragon Quest Monsters: The Withered World mantiene el interés de los jugadores en ambas consolas de Nintendo, con su versión de Nintendo Switch en el cuarto lugar y la de Nintendo Switch 2 en el séptimo

Durante varias semanas, los jugadores japoneses dejaron claro que The Legend of Zelda: Ocarina of Time era el título que más querían jugar. Su presencia en lo más alto de las listas de popularidad de Famitsu se convirtió en una constante, mientras otras producciones intentaban acercar sin lograrlo. No obstante, el juego ya está disponible y el panorama cambió.

Cada semana, la revista japonesa publica su ranking de los juegos más anticipados, una lista que permite conocer cuáles son las franquicias y propuestas que generan mayor expectativa en el mercado nipón. Aunque las posiciones suelen cambiar con cada encuesta, algunos títulos han conseguido mantenerse entre los favoritos durante bastante tiempo.

En esta ocasión, el top presenta un nuevo líder. Pokémon Winds & Waves volvió a colocarse en la primera posición después de que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegara al mercado. La encuesta contempla los votos emitidos entre el 21 y el 27 de octubre.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

El nuevo listado muestra un dominio de Nintendo Switch 2, que consiguió 6 lugares dentro del Top 10. PlayStation 5 aparece con 3 posiciones, mientras que el Nintendo Switch original conserva una aparición gracias a la versión de Dragon Quest Monsters: The Withered World.

Estos son los 10 juegos más esperados del momento:

[Switch 2] Pokémon Winds & Waves [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Persona 6 [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Final Fantasy 7 Revelation [PS5] Grand Theft Auto 6 [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Professor Layton and the New World of Steam [Switch 2] Persona 6

Pokémon vuelve a la cima y Persona mantiene una fuerte presencia

El regreso de Pokémon Winds & Waves al primer puesto era uno de los movimientos más esperados de esta actualización. El próximo RPG de la franquicia consiguió recuperar el liderato que había ocupado The Legend of Zelda: Ocarina of Time durante varias semanas. Ahora que la aventura de Link ya está disponible, la nueva generación de Pokémon vuelve a ser el principal objetivo de los lectores y se espera que llegue en 2027.

Por su parte, Persona 4 Revival consiguió el segundo lugar y Persona 6 se quedó con el tercero. La presencia de ambas entregas demuestra el interés que existe por los próximos proyectos de ATLUS. Además, Persona 6 también aparece en la décima posición con su versión para Nintendo Switch 2, por lo que la franquicia suma 3 apariciones en el Top 10.

Otro detalle interesante es que Dragon Quest Monsters: The Withered World ocupa el cuarto puesto con su versión para Nintendo Switch 2, mientras que su edición para Nintendo Switch aparece en el séptimo lugar. Esto confirma que la saga conserva el interés de los jugadores en ambas plataformas.

¿Te sorprende que Pokémon haya recuperado el primer lugar después del estreno de Zelda? ¿Cuál de estos 10 juegos esperas con más ganas? Cuéntanos en los comentarios.

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