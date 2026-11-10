Lo que debes saber:

Nintendo y LEGO adelantaron un nuevo producto en colaboración protagonizado por Yoshi

Todavía no se han revelado detalles como la fecha de lanzamiento, el precio ni las características del producto

El adelanto se publicó por medio de la aplicación Nintendo Today! y únicamente muestra una imagen relacionada con Yoshi

Algunas teorías apuntan a que podría tratarse de una construcción de gran tamaño dirigida a coleccionistas adultos

Los bloques de LEGO han permitido recrear algunos de los personajes y escenarios más queridos de los videojuegos. Gracias a sus colaboraciones con Nintendo, los fans han podido llevarse a casa figuras y construcciones inspiradas en franquicias como Super Mario, con productos que apelan tanto a los coleccionistas como a quienes crecieron con estas aventuras.

Ahora, parece que ambas compañías tienen preparada otra sorpresa que podría llamar la atención de los seguidores del Mushroom Kingdom. Aunque todavía no hay información suficiente para conocer sus características, un adelanto oficial ya comenzó a generar expectativas entre la comunidad.

Nintendo adelanta un nuevo set de LEGO inspirado en Yoshi

Por medio de Nintendo Today!, la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, Nintendo compartió un breve adelanto de un nuevo producto de LEGO Super Mario protagonizado por Yoshi. La publicación muestra una imagen relacionada con el personaje, aunque no incluye información adicional sobre el artículo.

Por ahora, las compañías no han confirmado su fecha de lanzamiento, precio ni dimensiones. Tampoco revelaron cuántas piezas tendrá o si contará con algún elemento interactivo. Aun así, el primer vistazo fue suficiente para despertar la curiosidad de los fans.

Aquí lo puedes ver:

¿Será una enorme figura de Yoshi hecha con LEGO?

Una de las teorías que circulan entre los seguidores es que el producto podría ser una construcción de gran tamaño dedicada al compañero de Mario. La posibilidad tiene sentido si consideramos que la colaboración entre Nintendo y The LEGO Group también ha explorado modelos dirigidos a coleccionistas adultos.

No obstante, por ahora no hay confirmación de que se trate de algo así. Habrá que esperar a que las compañías compartan una presentación oficial para conocer todos los detalles.

Nintendo y LEGO siguen sorprendiendo a la comunidad

La colaboración entre Nintendo y The LEGO Group ya cuenta con varios productos inspirados en el universo de Super Mario. Desde su lanzamiento inicial, la línea ha presentado diferentes sets que permiten construir escenarios emblemáticos del Mushroom Kingdom, además de figuras de personajes como Mario, Luigi, Peach y otros habitantes de este mundo.

Algunos de estos productos destacan por sus elementos interactivos, mientras que otros apuestan por construcciones más elaboradas que funcionan como piezas de exhibición.

Con la llegada de este nuevo producto de Yoshi, la colaboración sumará otra pieza atractiva para quienes disfrutan coleccionar artículos de Super Mario. Habrá que esperar para descubrir cómo será este nuevo coleccionable y te lo haremos saber en su momento.

¿Te gustaría tener una enorme figura de Yoshi construida con LEGO? ¿Qué otro personaje de Super Mario debería recibir un set propio? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente