Lo que debes saber:

Hollow Knight: Silksong recibirá varios DLC gratuitos que ampliarán el juego después de su lanzamiento

Team Cherry no ha especificado cuántas actualizaciones llegarán ni qué incluirá cada una, pero tendrán nuevos personajes, habilidades y enemigos

La primera gran expansión, Sea of Sorrow, presentará un nuevo escenario por encima y debajo de un océano

Sea of Sorrow tiene previsto su lanzamiento en 2026 y será gratuita para todos los jugadores

Team Cherry todavía tiene varios secretos por revelar sobre el futuro de Hollow Knight: Silksong. Aunque el estudio ha mantenido cierta discreción respecto a sus próximos planes, los jugadores encontraron nueva información que apunta a que la aventura de Hornet recibirá más contenido después de su lanzamiento. Lo interesante es que no se trataría de una única actualización importante, sino de varias incorporaciones que ampliarían la experiencia sin costo adicional.

La información apareció gracias a los jugadores que comenzaron a recibir una nueva edición física del título. Esta versión incluye un pequeño folleto con información sobre el contenido que llegará más adelante, por lo que algunos de sus detalles no pasaron desapercibidos entre la comunidad.

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Hollow Knight: Silksong recibiría varios paquetes de contenido gratuito

El folleto menciona explícitamente que el mundo de Hollow Knight: Silksong crecerá mediante “paquetes de contenido gratuitos”. Aunque Team Cherry todavía no ha explicado cuántas actualizaciones prepara ni qué incluirá cada una, el uso del plural permite anticipar que habrá más de una incorporación de contenido.

La descripción también adelanta que estas novedades traerán nuevos personajes, habilidades y enemigos bastante peligrosos. No obstante, aún no existen detalles sobre sus dimensiones, fechas de lanzamiento o características específicas, así que tendremos que esperar para conocer el alcance de los planes del estudio.

El folleto también dedica unas palabras a la primera gran expansión, que promete llevar a los jugadores a un escenario muy diferente de los lugares que han recorrido hasta ahora.

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Sea of Sorrow llevará a Hornet a un océano lleno de peligros

Se trata de Sea of Sorrow, la expansión que Team Cherry anunció anteriormente. Su descripción adelanta un viaje por encima y debajo de un océano azotado por la sal, un lugar repleto de misterios y amenazas.

El contenido promete nuevas zonas, jefes, herramientas y otras sorpresas para ampliar las aventuras de Hornet. Además, el estudio confirmó desde su anuncio que será gratuito para todos los jugadores.

La expansión tiene previsto llegar en algún momento de 2026 y, si consideramos que estamos en noviembre, todavía queda algo de tiempo para que Team Cherry cumpla con esa ventana de lanzamiento. Por ahora, el estudio no ha compartido una fecha específica.

El folleto del juego físico también afirma que pronto habrá más información un poco antes del estreno de Sea of Sorrow, así que estaremos atentos para cualquier novedad.

¿Te emociona la posibilidad de recibir varios DLC gratuitos para Hollow Knight: Silksong? ¿Qué te gustaría encontrar en la aventura de Sea of Sorrow? Cuéntanos en los comentarios.

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