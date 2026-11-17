Lo que debes saber:

Pokémon Winds & Waves se mantiene como el juego más esperado en Japón y conserva el primer puesto por segunda semana consecutiva

Dragon Quest Monsters: The Withered World es un fuerte competidor y ocuparía el primer lugar si se combinaran los votos de sus versiones para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch

Nintendo Switch 2 domina el ranking, con 5 de los 10 juegos más esperados en la plataforma

La lista de los juegos más anticipados por los japoneses volvió a presentar movimientos interesantes. Algunas franquicias mantienen su popularidad semana tras semana, mientras que otras comienzan a acercarse a los primeros puestos.

En la última actualización, Pokémon Winds & Waves consiguió mantenerse en la cima por segunda semana consecutiva. No obstante, otro RPG se acercó bastante y protagonizó uno de los datos más llamativos de la encuesta: Dragon Quest Monsters: The Withered World, que habría conseguido el primer puesto si se sumaran los votos de sus versiones para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Los votos de esta ocasión fueron emitidos entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre. A continuación, te presentamos los 10 juegos que más esperan en aquel territorio.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Nintendo Switch 2 volvió a ser la plataforma con más apariciones, pues ocupa 5 lugares del Top 10. PlayStation 5 cuenta con 4 posiciones, mientras que Nintendo Switch aparece una vez.

Estos son los resultados de la encuesta:

[Switch 2] Pokémon Winds / Waves [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy 7 Revelation [PS5] Grand Theft Auto 6 [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Professor Layton and the New World of Steam [Switch 2] Persona 6

Dragon Quest Monsters se acerca al liderato

Pokémon Winds & Waves conservó el primer puesto. Esta próxima entrega de Pokémon llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 durante 2027. Por ahora, The Pokémon Company no ha confirmado un día o mes específico para su estreno, pero la nueva aventura promete llevar a los jugadores a una región con islas, un enorme océano y ecosistemas naturales.

Por su parte, Dragon Quest Monsters: The Withered World debutará el 3 de diciembre para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La aventura tendrá como protagonistas a Bianca y Nera, personajes que los fans reconocerán por Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride.

En el tercer puesto aparece Persona 4 Revival. El remake de ATLUS llegará primero a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 18 de febrero de 2027. Su versión para Nintendo Switch 2 tendrá que esperar hasta el 20 de mayo del mismo año.

Persona 6 quedó en cuarto lugar con su versión para PS5 y también apareció en la décima posición con la edición de Nintendo Switch 2.

El Top 10 también incluye a Final Fantasy 7 Revelation y Grand Theft Auto VI, que ocuparon el quinto y sexto puesto, respectivamente. Mientras tanto, Xenoblade Genesis y Professor Layton and the New World of Steam consiguieron mantenerse entre los favoritos de la comunidad.

¿Crees que Dragon Quest Monsters: The Withered World conseguirá superar a Pokémon en la próxima encuesta? ¿Cuál de estos juegos esperas con más ganas? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente