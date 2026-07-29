Cada semana, decenas de juegos nuevos debutan en Steam, pero pocos logran sobresalir y posicionarse entre los favoritos de la comunidad. Un estreno reciente lo consiguió y conquistó a los jugadores de PC con su atractivo aspecto visual y sus partidas llenas de acción.

La buena noticia es que puedes conseguirlo gratis y pasar un muy buen rato en la plataforma de Valve. El titulo al que nos referimos debutó el pasado 16 de julio y, desde entonces, ha recibido sólo reseñas muy positivas, por lo que es buena idea darle una oportunidad.

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Este reciente estreno en Steam está disponible gratis para los jugadores de PC

Sin duda, Steam es la plataforma favorita de muchos cuando hablamos de juegos gratuitos. La tienda de Valve no sólo ofrece regularmente títulos con geniales descuentos, pues también nos da la oportunidad de sumar atractivos juegos a nuestra colección sin sacar nuestra cartera.

En esta ocasión, queremos hablarte de HYPERFIST, título independiente del estudio CHIRALITY que lleva sólo unos días disponibles en la tienda de juegos para PC. Su propuesta es simple: ser un juego de acción en primera persona donde debes destruir todo lo que ves en pantalla.

HYPERFIST conquistó a muchos jugadores sólo con su estilo artístico, que se asemeja al de una serie animada con toques de arte callejero. Por supuesto, su jugabilidad es lo más destacado, pues los usuarios de Steam concuerdan que es una experiencia bien pulida donde los combates cuerpo a cuerpo son sensacionales.

El título hace honor a su nombre, así que olvídate de pelear con un gran arsenal de armas. En HYPERFIST, tendrás que abrirte paso por los niveles a puño limpio, pero de eso hablaremos un poco más adelante.

Actualmente, HYPERFIST tiene decenas de reseñas muy positivas en Steam, así que vale la pena darle al menos un vistazo. Sobre todo ya que está disponible gratis para todos los jugadores de PC. Para conseguirlo, basta con que visites su página en la tienda y des clic al botón “Jugar”. No tendrás que pagar para conseguirlo, pues debutó como free-to-play.

HYPERFIST está disponible gratis en Steam

¿Qué ofrece HYPERFIST?

HYPERFIST te lleva a un futuro distópico donde Khi, una corporación robótica, compró la Tierra. Su objetivo es convertirla en una estacionamiento gigante, pero no sabe que un punk hará lo necesario para frenar sus planes.

Como te comentamos, los puños mecánicos del protagonista serán tu arma principal. Podrás hacer combos y ataques especiales para acabar con hordas de robots y otro tipo de enemigos. El título recompensará tu velocidad y agresividad en el combate con ataques más poderosos, que derribarán al instante a los miembros de Khi.

HYPERFIST es una experiencia corta, pero de alta calidad. Incluye 3 niveles y una épica batalla contra un jefe final. Por supuesto, su acción está acompañada con una banda sonora de punk rock, ideal para los combates.

Punk rock, adrenalina y mucha acción te esperan en HYPERFIST

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