Spider-Man: Brand New Day se inspira mucho más en los videojuegos del superhéroe arácnido de lo que pensábamos. En días recientes, Destin Daniel Cretton, director de la nueva película de Marvel, reconoció la influencia de los juegos de PlayStation e Insomniac Games en su producción.

Ahora, Tom Holland, actor que interpreta a Peter Parker, también reveló cómo se inspiró en Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man 2 para que su versión del superhéroe de Stan Lee luciera más espectacular que nunca en Spider-Man: Brand New Day.

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Juegos de PlayStation inspiraron a Tom Holland a ser un Spider-Man más espectacular

Daniel Cretton aceptó recientemente que no es un gran entusiasta de los videojuegos, pero se rodeó de gente que ama este pasatiempo para que Spider-Man: Brand New Day capturara mejor la esencia del superhéroe en la pantalla grande. Además de inspirarse en otras películas de Spider-Man, el trabajo de Insomniac Games fue muy importante para que el personaje luciera espectacular.

Durante la alfombra roja de la nueva película de Marvel, Tom Holland explicó cómo los juegos de PlayStation fueron una de sus grandes inspiraciones para la cinta. En declaraciones para IGN, el actor reveló que uno de sus objetivos para Spider-Man: Brand New Day era que su personaje tuviera movimientos finales más sorprendentes.

Holland disfrutó los títulos de Insomniac Games con una idea en mente: imitar en el set de grabación algunos movimientos del Spider-Man de los videojuegos. Observó con especial detenimiento los movimientos finales que usa para acabar con sus enemigos y los incorporó a Spider-Man: Brand New Day.

“Mucha de la acción, me inspiró. Muchos de los movimientos finales. De hecho, estuve jugando anoche. No pude dormir, estaba muy emocionado por hoy”, declaró Holland. “Estaba pensando qué iba a hacer, y pensé: ‘Voy a poner el juego y divertirme un rato’. Para mí, muchos de esos movimientos finales, muchas de nuestras cosas estuvieron influenciadas por eso”.

Tom Holland reconoció la influencia de los videojuegos en la nueva película de Spider-Man

A diferencia de Daniel Cretton, Holland es un gran fanático de los videojuegos. Anteriormente, ya había expresado su admiración por los juegos de PlayStation e Insomniac. Su pasión por los videojuegos también se refleja en su carrera en la industria cinematográfica, pues hace tiempo interpretó a Nathan Drake en Uncharted: Fuera del mapa.

Spider-Man: Brand New Day marca su regreso al traje del arácnido en una nueva etapa para el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), donde el superhéroe podría tener un rol importante en la próxima batalla contra Doctor Doom, villano que protagonizará el arco final de la saga del multiverso.

Marvel’s Spider-Man 2 recibió una actualización con el traje de Brand New Day y más sorpresas

Insomniac Games decidió aprovechar la emoción que provoca el regreso del arácnido a los cines para lanzar una nueva actualización con más contenido para Marvel’s Spider-Man 2. Por si no te enteraste, el estudio de PlayStation liberó la versión v1.005.000 del juego, que incluye 2 trajes especiales para el superhéroe

El primero de ellos es el traje Fresh Start, que tiene el genial diseño que Tom Holland presume en Spider-Man: Brand New Day. Asimismo, la actualización incluye otro atuendo inspirado en Marvel Tōkon: Fighting Souls, nuevo juego de peleas donde el arácnido será un personaje jugable.

Para conseguirlos gratis, basta con que descargues la nueva actualización para Marvel’s Spider-Man 2. De esta forma, ambos trajes aparecerán de forma automática en el título y podrás usarlos con total libertad. Abajo puedes ver el traje inspirado en Spider-Man: Brand New Day:

Un traje inspirado en Spider-Man: Brand New Day llegó gratis al juego de Insomniac Games

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