Halo: Campaign Evolved dividió las opiniones, pues hay quienes consideran que un segundo remake del clásico de 2001 es innecesario. Otros fans simplemente criticaron el nuevo aspecto gráfico. Los suscriptores de XBOX Game Pass podrán jugarlo “gratis” muy pronto para forjar su propia opinión, mientras que los usuarios que cumplan con un requisito tendrán la oportunidad disfrutarlo antes del lanzamiento oficial.

El videojuego producido por 343 Industries, ahora conocido como Halo Studios, se anunció por primera vez el año pasado. Este relanzamiento marcará un precedente para la franquicia, pues será el primer título de la serie en abandonar la exclusividad con las plataformas de Microsoft y llegar a PlayStation 5.

Se espera que el debut oficial tenga lugar a finales de este mes, aunque un grupo de jugadores podrán adentrarse en la aventura del Master Chief antes del lanzamiento. Eso sí, aquellos suficientemente pacientes podrán descargarlo sin costo adicional gracias a XBOX Game Pass, aunque también existen restricciones en ese frente.

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¿Cuándo inicia el acceso anticipado de Halo: Campaign Evolved y cómo entrar?

Fue durante el XBOX Games Showcase 2026 de este verano cuando Microsoft levantó el telón y confirmó la fecha de estreno de Halo: Campaign Evolved. Junto a un trailer lleno de acción, se confirmaron detalles adicionales relacionados con el estreno. Así pues, ya sabemos que habrá un periodo de acceso anticipado en todas las plataformas.

Los usuarios que participen n el early access podrán jugar la totalidad de la compaña y explorar el contenido inédito que se agregó en esta nueva versión antes del debut oficial.

Halo Studios compartió un cronograma que detalla la hora exacta en la que iniciará el acceso anticipado en todas las regiones. De acuerdo con la información oficial, el early access estará disponible a partir del jueves 23 de julio de 2026 a las 9 AM CST, hora de la Ciudad de México.

A continuación, revelamos el día y la hora para el resto de territorios:

Seattle (Estados Unidos) ― 23 de julio (8 AM PDT)

New York (Estados unidos) ― 23 de julio (11 AM EDT)

CDMX (México) ― 23 de julio (9 AM CST)

Sao Paulo (Brasil) ― 23 de julio (12 PM BRT)

Londres (Reino Unido) ― 23 de julio (4 PM BST)

Berlín (Alemania) ― 23 de julio (5 PM CEST)

Nueva Delhi (India) ― 23 de julio (8:30 PM IST)

Riad (Arabia Saudita) ― 23 de julio (6 PM IST)

Tokio (Japón) ― 24 de julio (12 AM JST)

Hong Kong ― 23 de julio (11 PM HKT)

Sydney (Australia) ―24 de julio (1 AM AEST)

Auckland (Nueva Zelanda) ― 24 de julio (3 AM NZST)

Para entrar en el periodo de acceso anticipado, sólo hay un requisito: reservar la Premium Edition o la edición coleccionista de Halo: Campaign Evolved. Ambas versiones incluyen beneficios adicionales, como skins para el Master Chief y aspectos para personalizar el armamento. Además, hay bonos de preventa en forma de más artículos cosméticos.

Contenido de la Premium Edition de Halo: Campaign Evolved

Suscriptores de XBOX Game Pass podrán jugar pronto a Halo: Campaign Evolved

La Premium Edition de Halo: Campaign Evolved tiene un precio de $69.99 USD, por lo que es ligeramente más cara que la versión estándar de $49.99 USD. Los jugadores que no estén dispuestos a pagar los $20 USD adicionales para participar en el acceso anticipado, deberán esperar un poco más.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el próximo 28 de julio de 2026. En México, los fanáticos podrán empezar a jugar a partir de las 9 AM CST, así que tendrán la oportunidad de iniciar el día con el Master Chief, Cortana y compañía. Y claro, la versión básica es la que se incluye en el servicio de suscripción de Microsoft.

Halo: Campaign Evolved estará disponible “gratis” a través de XBOX Game Pass ese mismo día, el 28 de julio. Es importante señalar que únicamente los niveles Ultimate y PC Game Pass dan acceso a los estrenos de día 1. A continuación, compartimos la lista completa con los horarios de estreno:

Seattle (Estados Unidos) ― 28 de julio (8 AM PDT)

New York (Estados unidos) ― 28 de julio (11 AM EDT)

CDMX (México) ― 28 de julio (9 AM CST)

Sao Paulo (Brasil) ― 28 de julio (12 PM BRT)

Londres (Reino Unido) ― 28 de julio (4 PM BST)

Berlín (Alemania) ― 28 de julio (5 PM CEST)

Nueva Delhi (India) ― 28 de julio (8:30 PM IST)

Riad (Arabia Saudita) ― 28 de julio (6 PM IST)

Hong Kong ― 28 de julio (11 PM HKT)

Tokio (Japón) ― 29 de julio (12 AM JST)

Sydney (Australia) ―29 de julio (1 AM AEST)

Auckland (Nueva Zelanda) ― 29 de julio (3 AM NZST)

Vale la pena destacar que Halo: Campaign Evolved tendrá un lanzamiento físico para PS5 y XBOX Series X|S. A pesar de que presenciamos el ocaso de ese formato, todas las cajas sí incluirán disco, incluso en las versiones para las consolas de Sony.

Pero claro, quienes opten por el formato físico no podrán unirse al acceso anticipado, a pesar de que reserven su copia. En el caso de PlayStation 5, los jugadores necesitarán una suscripción de PS Plus y y una cuenta de Microsoft para jugar en modo cooperativo en línea.

Halo: Campaign Evolved estará disponible sin costo adicional en XBOX Game Pass a partir del 28 de julio de 2026

Pero dinos, ¿te animarás a jugar este remake? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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