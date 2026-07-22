El formato físico está en la cuerda floja, pues PlayStation informó que abandonará la producción de juegos en disco a partir de 2028. Es una decisión que impacta tanto a desarrolladores como a jugadores por igual. Y sí, un reciente acontecimiento relacionado con XBOX dejó en evidencia una vez más los riesgos de los videojuegos 100% digitales.

De acuerdo con los informes, 3 juegos disponibles en la tienda digital de Microsoft dejaron de estar disponibles para su compra. El verdadero problema es que dichos títulos también se eliminaron sin previo aviso de las bibliotecas de los jugadores, incluso de aquellos que los compraron.

Este caso demuestra una vez más que los jugadores no son dueños de los videojuegos digitales que adquieren con dinero real, pues las compañías pueden revocar las licencias en cualquier momento. El desarrollador abordó públicamente la polémica y explicó la decisión, pero la respuesta dejó a oscuras a los fanáticos.

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3 juegos de XBOX fueron eliminados definitivamente de la Microsoft Store

Hay múltiples razones por las que las compañías deciden retirar de la venta algún juego: desde el vencimiento de la licencia hasta el cierre de servidores. En la mayoría de las ocasiones, los jugadores pueden conservar su copia y descargarla en cualquier momento, incluso si el título deja de ofrecerse en la tienda.

Lamentablemente, también es común que los videojuegos dejen de venderse y sean eliminados de las colecciones digitales de los jugadores. Eso fue exactamente lo que sucedió con algunos proyectos del desarrollador Creepy Brothers, que bloqueó el acceso a las compras de los usuarios.

Los juegos en cuestión son Creepy Tale, Creepy Tale 2 y StrikeForce Kitty. Los primeros 2 son aventuras narrativas que presentan elementos de resolución de acertijos, mientras que el tercer título de la lista es un plataformero en 2D.

Si bien la mayoría de éstos proyectos aún se pueden adquirir en Steam y otras plataformas, hace poco desaparecieron de la Microsoft Store de XBOX. Esto significa que los nuevos jugadores ya no pueden adquirirlos. Si bien lo anterior es lamentable por sí sólo, la situación es incluso más grave al considerar que también se eliminaron de las bibliotecas de los jugadores que los habían adquirido.

Si los usuarios instalaron alguno de estos títulos, todavía podrán jugarlos sin complicaciones; sin embargo, simplemente ya no podrán descargarlo otra vez si deciden eliminarlos del almacenamiento de la consola para liberar espacio.

Se mire por donde se mire, es una situación lamentable que afecta directamente a los jugadores y deja en evidencia los riesgos del formato digital. Creepy Tale, Creepy Tale 2 y StrikeForce Kitty jamás tuvieron un lanzamiento en formato físico, así que la Microsoft Store de XBOX era una de las maneras más sencillas para acceder a ellos.

Los 3 videojuegos de Creepy Brothers fueron eliminados de la Microsoft Store y las bibliotecas de los jugadores XBOX

Los jugadores temen por sus compras digitales

En un comunicado, el desarrollador Creepy Brothers explicó los motivos detrás de estas inesperadas eliminaciones. Según el estudio, se tomó la decisión de retirar definitivamente los 3 títulos de la tienda de XBOX debido a disputas en curso con No Gravity Rush, el publisher.

De acuerdo con la compañía, se “incumplieron los términos del acuerdo y no se pagaron las regalías durante varios años”. La editora guarda silencio sobre el tema, así que se desconoce su versión de los hechos.

Ahora bien, los fanáticos ahora temen por el destino de sus juegos digitales. Creepy Brothers fue críptico al respecto, y se negó a responder si los usuarios podrán acceder a sus compras una vez que se solucione el problema. “Es un proceso muy lento y complicado. Espero que los juegos regresen a las tiendas con un nuevo editor”, comentó.

Es cierto que Creepy Tale, Creepy Tale 2 y StrikeForce Kitty son juegos independientes relativamente desconocidos, así que es probable que pocos usuarios se vean afectados por esta situación; sin embargo, este caso deja en evidencia los peligros del fin del formato físico y la dependencia a los juegos digitales.

A finales de junio, Sony eliminó más de 500 películas y series de TV en la PS Store, y también removió las licencias de las bibliotecas de los jugadores. Poco después, en julio, informó que dejará de producir juegos físicos. Ese anuncio coincidió con la revelación de que la tienda de PS3 y PS Vita cerrarán sus servidores este año.

Se espera que el próximo Project Helix de Microsoft sea una consola completamente digital. Y sí, el caso de Creepy Brothers y muchos otros más demostraron que los jugadores pueden perder el acceso a sus compras digitales en cualquier momento.

No se sabe si Creepy Tale, Creepy Tale 2 y StrikeForce Kitty regresarán a la Microsoft Store de XBOX

Pero cuéntanos, ¿tenías alguno de estos títulos en tu colección? Déjanos leerte en los comentarios.

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