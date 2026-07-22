Hay pocas figuras en la industria de los videojuegos con el peso de Shigeru Miyamoto. El japonés es creador de franquicias como Super Mario, The Legend of Zelda y Pikmin, y se ha dedicado a impulsar ideas únicas en cada generación.

Ahora, y aunque su papel es diferente al de hace años en el que se dedicaba al desarrollo de juegos, el creativo acaba de dejar claro que aún piensa en su futuro dentro de Nintendo.

Fue en una entrevista reciente con Famitsu en la que Miyamoto habló sobre sus responsabilidades actuales, la probabilidad de volver al desarrollo de juegos y hasta sobre un curioso deseo que tiene con los Miis.

¿Shigeru Miyamoto volverá a dirigir un videojuego?

Como seguramente sabes, Miyamoto ha reducido bastante su participación directa en el desarrollo de videojuegos dentro de Nintendo desde hace varios años.

Esta situación se debe a que gran parte de su tiempo ahora se dedica a la supervisión de proyectos como Super Nintendo World, las películas de la compañía y otras iniciativas.

A pesar de esto, el japonés sigue sin descartar su participación en futuras creaciones de videojuegos. Eso sí, Miyamoto aseguró que por el momento no tiene planes concretos para regresar a ese rol, pero dicha situación puede cambiar si encuentra algo que realmente lo entusiasme.

Un ejemplo que mencionó en la entrevista fue Pikmin Bloom, proyecto en el que decidió involucrarse porque sintió el deseo de hacerlo personalmente. Aun así, el creativo reconoció que el desarrollo moderno es mucho más complejo que antes y hasta se necesitan alrededor de 200 personas, por lo que se trata de un desafío cada vez más grande.

A sus 74 años, Miyamoto sigue pensando en su futuro dentro de Nintendo

Por otro lado, Miyamoto reveló entre risas que su familia ya le pregunta cuándo piensa retirarse, aunque él aseguró que aún disfruta trabajar en Nintendo y espera que esa situación pueda continuar durante algunos años más.

Otro de los momentos más llamativos de la entrevista es cuando el japonés habló sobre los Miis y confesó su sorpresa con los jugadores occidentales que disfrutan crear su personaje. Incluso destacó que estos avatares ocupan apenas unos cientos de bytes de memoria, una filosofía de diseño que refleja la eficiencia técnica de Nintendo.

Gracias al tamaño reducido de los Miis, desea un futuro donde cientos de millones puedan almacenarse y vincularse a las cuentas Nintendo. Además, imaginó como una idea divertida que algún día los Miis pudieran estar asociados a identificaciones personales alrededor del mundo.

¿Te gustaría ver a Shigeru Miyamoto dirigir otro videojuego? ¿Crees que los Miis aún tienen potencial para regresar con fuerza? Cuéntanos en los comentarios.

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