En estos tiempos de crisis, las oportunidades para conseguir juegos gratis valen oro, sobre todo cuando hablamos de excelentes títulos que podemos añadir a nuestra colección sin sacar la cartera. Si eres jugador de PC, te encantará saber que están regalando un título que acaba de debutar y recibió bastantes elogios. Esto al grado de que muchos jugadores no pueden cree que esté disponible gratis. A continuación, te decimos de qué se trata y cómo conseguirlo.

Video relacionado: De Steam a “ni lo sueñes”: el fracaso de PlayStation en PC

Juego para PC recibió elogios y fans no pueden creer que lo puedan descargar gratis

Un desarrollador independiente conocido como Suppon sorprendió a la comunidad con el lanzamiento de su nuevo proyecto. Se trata de un increíble shoot ‘em up inspirados en clásicos de Konami, como el legendario Gradius. Lo peculiar del proyecto es que debutó gratis, pero los jugadores quieren pagar por él debido a lo bueno que es.

El título en cuestión se llama SPOLOUS II y está disponible sin costo en PC. Sus reseñas son claras: es un shoot ‘em up excelente que recupera lo mejor de los clásicos del pasado. Comentarios como “¡Toma mi dinero! ¿Dónde está la opción de comprar ahora o pagar ahora?” y “No puedo creer que esté disponible gratis”, reflejan lo contentos que están los jugadores con este título.

Como otros títulos del género, SPOLOUS II es un juego de disparos de desplazamiento lateral, con una propuesta 2.5D. Deberás pilotar una nave a lo largo de llamativos niveles y enfrentarte a una infinidad de unidades enemigas.

Actualmente, el juego sigue en desarrollo, pero todos los amantes del género ya pueden descargar gratis la versión 0.5 de SPOLOUS II, que incluye la Ruta A de niveles y hasta 14 naves diferentes que se pueden desbloquear poco a poco.

Su desarrollador planea lanzar la versión 1.0 de SPOLOUS II en algún momento de 2028. Agregará la Ruta B de niveles, opciones para personalizar las naves, un modo práctica y más novedades.

SPOLOUS II está disponible gratis para PC

¿Cómo conseguir SPOLOUS II sin costo?

El PC gaming está lleno de opciones y alternativas para conseguir juegos gratis. Además de Steam, GOG y Epic Games Stores, existen otras tiendas que también obsequian títulos de vez en cuando. En esta ocasión, el regalo está disponible en una popular plataforma de juegos independientes.

Para conseguir SPOLOUS II gratis, basta con que visites su página en itchi.o, plataforma confiable de títulos para PC. Ahí, sólo deberás descargar la versión más reciente del título e instalarla para disfrutarla cuantas horas quieras, pues el shoot ‘em up será tuyo para siempre.

Por ahora, su desarrollador no ha anunciado planes para que SPOLOUS II se convierta en un título de paga, pero existe una posibilidad de que ocurra con el lanzamiento de su versión 1.0. Abajo puedes ver un video del título para conocer su gameplay:

En esta página encontrarás más noticias relacionadas con el PC gaming.

Video relacionado: Super Hardcore: Los 5 juegos más difíciles de PC. Parte I

Fuente