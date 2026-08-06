A pesar de sus polémicas, Ubisoft permanece como un pilar de la industria gracias, en gran medida, a sus franquicias icónicas que tienen millones de fanáticos en todo el mundo. Una de sus sagas AAA más queridas acaba de alcanzar un hito muy importante, así que la compañía ofreció 100% gratis una de sus entregas más populares.

La promoción está disponible en PC, pero para reclamar este atractivo regalo es necesario cumplir con un sencillo requisito. De cualquier forma, los jugadores deben saber que ya tienen la oportunidad de ampliar su biblioteca digital con un interesante shooter de ciencia ficción, aunque lo mejor será actuar rápido.

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Ubisoft ofrece copias 100% gratuitas de un querido juego de Ghost Recon en PC

La compañía francesa posee en su cinturón un montón de sagas memorables que, a pesar del paso del tiempo, permanecen vigentes: desde Assassin’s Creed hasta Rayman. Otra saga que puede presumir de tener una comunidad muy apasionada es, sin ningún tipo de duda, Tom Clancy’s Ghost Recon.

Aunque la franquicia está de capa caída tras la pobre recepción de Breakpoint en 2019, parece que Ubisoft aún no tiene planes de abandonarla. De hecho, la serie de temática militar está de manteles largos, pues en 2026 celebra su 25.° aniversario.

Como parte de los festejos, la empresa decidió ofrecer completamente gratis una de las entregas más icónicas de la serie a todos los jugadores de PC como parte de una promoción especial de tiempo limitado. Hablamos de Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, que se diferencia del resto de los juegos por ambientarse en el futuro.

Aunque este título vio la luz del día en 2012, todavía luce bastante bien y, más importante aún, es capaz de ofrecer muchas horas de entretenimiento. La comunidad estará feliz de saber que en este momento tiene 100% de descuento, por lo que se puede reclamar sin costo alguno.

En específico, Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier estará disponible gratis hasta el jueves 13 de agosto de 2026, lo que significa que los usuarios interesados tienen aproximadamente una semana para añadirlo a su colección personal. Si lo reclaman antes de esa fecha, podrán guardarlo para siempre.

Eso sí, hay un requisito a tener en cuenta. Y es que este irresistible regalo se ofrece en exclusiva a través de Ubisoft Connect, la tienda de PC de la compañía francesa. Esto significa que los jugadores deben crear una cuenta en dicha plataforma en caso de no tener una. Además, es imposible transferir la copia gratuita a Steam.

Vale la pena señalar que únicamente la Standard Edition forma parte de esta oferta especial, por lo que los jugadores deberán comprar el DLC por separado si desean tener la experiencia completa.

Ghost Recon Future: Soldier tiene 100% de descuento y está disponible completamente gratis en PC a través de Ubisoft Connect

Ubisoft prepara más sorpresas para festejar el 25.° aniversario de Ghost Recon

En Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, los jugadores asumen el control de un equipo de operaciones especiales que debe completar múltiples misiones y eliminar todo tipo de amenazas. Como ya dijimos, esta entrega se ambienta en el futuro, por lo que los soldados tienen a su disposición armas, herramientas y demás equipamiento avanzado.

El videojuego de Ubisoft presume reseñas mayormente positivas en Steam y tiene una puntuación promedio de 79 en Metacritic. Si bien está lejos de ser el mejor exponente de la franquicia, con el paso de los años obtuvo un estatus de culto gracias a sus ideas originales. En este momento está gratis en PC, así que los fanáticos deberían reclamarlo cuanto antes.

Las sorpresas no terminan aquí, pues la compañía celebrará el 25.° aniversario de la franquicia con otras iniciativas que serán del agrado de la comunidad. En primer lugar, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint actualmente celebra un periodo de prueba, lo que significa que los fans pueden descargarlo sin costo hasta el 10 de agosto. Después de esa fecha, los jugadores tendrán que comprarlo si desean continuar su aventura.

Por otra parte, Ubisoft celebró una transmisión en vivo en el que reveló los primeros detalles de Last Rites, la próxima actualización de Ghost Recon Wildlands. El parche también añade una nueva misión totalmente original, así como mejoras de rendimiento y calidad visual para las plataformas de actual generación.

Por si fuera poco, el estudio anunció que cientos de opciones de personalización ya están disponibles sin costo en el juego.

Ubisoft consitió a la comunidad con iniciativas similares en los meses recientes. Por ejemplo, lanzó una promoción de tiempo limitado que permitió probar casi 20 juegos de Assassin’s Creed y otras franquicias sin costo adicional. Además, actualmente ofrece beneficios a los jugadores de XBOX gracias a una nueva alianza con Microsoft.

Tom Clancy's Ghost Recon celebra su 25° aniversario con regalos, anuncios y más sorpresas para los fanáticos de todo el mundo

Pero dinos, ¿ya reclamaste gratis el juego de 2012? ¿Qué opinas de este regalo de aniversario? Déjanos leerte en los comentarios.

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