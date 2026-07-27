El concepto de “mundo abierto” no es nuevo en los videojuegos, de hecho, distintos títulos de hace décadas permitían la libre exploración en escenarios amplios. Sin embargo, fue hasta la llegada del 3D que esa idea de ir a dónde fuera con toda libertad hizo click con los jugadores.

El tiempo pasa y hoy muchos videojuegos se apoyan en propuestas de mundo abierto hasta convertirlo en un cliché. ¿Hay fatiga por este tipo de juegos?

El director de Final Fantasy VII Remake habló al respecto y reconoció que este concepto enfrenta un desgaste desde la perspectiva de los jugadores.

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El director de Final Fantasy VII Remake piensa que hay un desgaste en los juegos de mundo abierto

¿Los jugadores se están cansando de los mundos abiertos? Durante una entrevista con Eurogamer, Naoki Hamaguchi, director del proyecto Final Fantasy VII Remake habló al respecto.

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El creativo japonés reconoció que a estas alturas y con tantas propuestas de este tipo, sí hay un desgaste en los jugadores cuando escuchan sobre que tal o cual juego será de mundo abierto.

Sin embargo, señaló que la esencia del concepto, o sea tener libertad de ir a dónde se guste, es algo valioso para los videojuegos y esto da oportunidad para seguir con el desarrollo de juegos similares:

"Hay muchos juegos de mundo abierto ahora mismo, y la idea de que hay una fatiga respecto a este tipo de juegos es muy importante para mí. Depende de las preferencias personales y de las diferentes percepciones, pero personalmente, he tenido la experiencia de ser lanzado a un juego de mundo abierto sin saber por dónde ir, no saber por dónde empezar y no saber qué hacer. Pero al mismo tiempo, ese concepto de llegar a este mundo maravilloso donde todo se puede hacer es asombroso“.

El último capítulo de Final Fantasy VII Remake llevará el mundo abierto hacia el siguiente nivel

El remake de Final Fantasy VII es uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de Square Enix y parte de su propuesta se enfoca en el concepto de mundo abierto.

La primera entrega fue más lineal, aunque su objetivo era de presentación sobre la historia, mecánicas y aquello que vendría en los siguientes capítulos.

Final Fantasy VII Rebirth fue la oportunidad para salir de Midgar y los jugadores tienen la oportunidad de visitar cualquier parte del mapa sin necesidad de cumplir con las misiones de la historia principal.

La tercera y última entrega, Final Fantasy VII Revelation, permitirá que los jugadores vayan a cualquier parte del planeta del juego ya sea por tierra o por aire. El viaje aéreo será central en su concepto y Square Enix presumió que es posible descender en cualquier parte del mapa en el momento que sea y siempre habrá algo por hacer.

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