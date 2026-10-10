El año está cerca de su fin y en la industria del videojuego eso significa que se avecinan los eventos que buscan premiar lo mejor que la industria ofreció en este periodo. Una de las primeras ceremonias de esta clase se llevó a cabo esta semana y llamó la atención porque tuvo como ganador a un indie que dio mucho de qué hablar.

Como en los casi 25 años pasados, en 2026 se llevó a cabo una edición más de los Australian Game Developer Awards (AGDAS) y en esta ocasión el título que se alzó como el GOTY fue Mixtape, que además se llevó los premios a la Excelencia en diseño de sonido y a la Excelencia en arte, en total 3 galardones, convirtiéndose así en el título más premiado del evento y uno de los primeros GOTY de 2026.

“Mixtape fue el resultado del trabajo de un equipo increíblemente talentoso”, expresó Johnny Galvatron, director de Beethoven & Dinosaur, al recibir el premio. “Pasar de querer crear un juego basado en DEVO a desarrollar algo que conecta con tanta gente es algo alucinante. Tenemos la suerte de formar parte de una comunidad con tanto talento, y me siento muy orgulloso de Mixtape y de mi equipo”.

Como referencia, al tener una calificación de 86, Mixtape es el 37.º juego mejor calificado de 2026 (incluyendo relanzamientos). Títulos como Forza Horizon 6 (90), Mina the Hollower (90) y Big Walk (91) están en el top 10. Quizá esto haga cuestionar qué pasó con los otros grandes juegos de 2026, dónde quedaron con respecto a Mixtape... hay una sencilla explicación.

¿Por qué Mixtape es controversial?

En cuanto a la polémica que envolvió a Mixtape, los jugadores criticaron la duración del juego, que más que un juego lo tacharon como película interactiva o simulación de caminar, según muchos internautas, por su casi nula interactividad en secuencias que no podían saltarse y que resultaban para muchos intrascendentes, aparte de que su duración puede ser tan corta como 3 horas.

A la controversia se sumaron las acusaciones de que Mixtape es un ejemplo de “planta de industria”, un término que se usa de manera despectiva para referirse a proyectos que ocultan sus conexiones, dinero y apoyo en general que reciben por su influencia en el medio para ser un éxito o por lo menos ganarse un lugar en el mercado.

En este caso, jugadores señalaron como Mixtape es un juego distribuido por Annapurna Interactive, fundada por Megan Ellison, hija del magnate Larry Ellison, y como el estudio indie Beethoven & Dinosaur logró conseguir los derechos de reconocidas canciones y el material de promoción inusual para proyectos de este tipo.

A pesar del sentir de muchos internautas, el título recibió buenas calificaciones por parte de la crítica especializada, lo que los hizo poner en tela de juicio los estándares de calificación en las reseñas.

Mixtape gana uno de los primeros GOTY en AGDAS 2026 (imagen: Interactive Games and Entertainment Association)

Premios australianos para australianos

Un detalle que hay que mencionar porque es clave en la selección de los juegos ganadores es que los Australian Game Developer Awards son evidentemente de Australia, el mismo país de donde es la desarrolladora Beethoven & Dinosaur y su fundador y director Johnny Galvatron.

Los AGDAS celebran “lo mejor y más destacado de la industria australiana de desarrollo de videojuegos”, deja claro la organizadora Interactive Games and Entertainment Association (IGEA), entidad también de Australia.

De ahí que se reconociera a Bluey’s Happy Snaps con el premio a la Excelencia en impacto, y que el estudio también australiano Uppercut Games fuera nombrado el mejor del año. Los títulos que competían con Mixtape por el GOTY 2026 eran Aether & Iron, Go-Go Town! y Momento.

Dicho lo anterior, Mixtape podrá ser uno de los primeros ganadores GOTY, pero no debería ser indicador de lo que veremos en ceremonias siguientes, sino que tendremos que esperar que se lleven a cabo para tener una perspectiva más imparcial y global de los mejores juegos del año.

¿Jugaste Mixtape?, ¿crees que debería ser el juego del año en otras ceremonias? Cuéntanos en los comentarios.

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