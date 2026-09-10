Konami dio en el blanco con el regreso de Silent Hill, en especial con la nueva entrega de la franquicia. La compañía japonesa ha impulsado la aventura de Hinako con varios eventos o colaboraciones, entre las cuales destaca la última que ofrece un minijuego gratuito.

Esta semana Shueisha Games dio a conocer que en colaboración con Konami lanzó una experiencia inspirada en los mundos de Silent Hill f y Urban Myth Dissolution Center, el título que ha destacado como experiencia de misterio en la escena indie japonesa.

Justamente el minijuego en cuestión corrió por cuenta de Hakababunko, estudio independiente conformado por 4 personas y que se especializa en experiencias de misterio cortas, mismo que desarrolló Urban Myth Dissolution Center. kera, responsable del diseño de personajes de Silent Hill f, se encargó de la ilustración conmemorativa.

Pues bien, este minijuego colaborativo pone en control del jugador a Hinako, que coincide con la protagonista de Urban Myth Dissolution Center, Azami Fukurai, en una escuela abandonada y tras una serie de eventos comienzan a investigar un misterioso caso inspirado en el mito japonés de la mujer de la cara cortada, Kuchisake-onna.

Lo mejor es que puede disfrutarse sin costo y sin necesidad de hacer descarga alguna, puesto que está disponible a través del sitio oficial de Shueisha Games, así que puedes acceder a él a través de un navegador en PC o dispositivos móviles.

La colaboración de Urban Myth Dissolution Center y Silent Hill f incluye un minijuego gratuito (imagen: Shueisha Games, Konami)

¿Qué es Urban Myth Dissolution Center?

Como te comentamos, el título de Hakababunko lanzado en febrero de 2025, más que una experiencia de terror, ofrece una aventura de misterio estilo novela visual que pone al jugador a descifrar fenómenos sobrenaturales.

“¿Necesitas asesoramiento para investigar y resolver rumores relacionados con entes paranormales, objetos malditos y dimensiones paralelas? ¡En el Centro de Desmantelamiento de Leyendas Urbanas podemos ayudarte! Ponte en los zapatos de Azami Fukurai y desentraña una gran variedad de casos paranormales bajo la tutela del director del Centro, Ayumu Meguriya, cuyos poderes extrasensoriales no tienen rival”, se lee en la descripción del juego.

Si después de jugar este minijuego estás interesado en conocer Urban Myth Dissolution Center, debes saber que hay una promoción disponible con motivo de la colaboración. En Steam Silent Hill f tiene un precio de $649.50 MXN, mientras que Urban Myth Dissolution Center cuesta $146.29 MXN, pero si se compran en paquete ahorras 10%, por lo que es posible adquirir ambos a cambio de sólo $716.21 MXN.

Los universos de Urban Myth Dissolution Center y Silent Hill f convergen en genial colaboración (imagen: Shueisha Games, Konami)

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