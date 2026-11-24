Lo que debes saber:

PSYCHO DEAD es un juego de terror y supervivencia que debutará el 15 de abril de 2027 para PlayStation 5 y PC

La aventura estará protagonizada por Elixia, una mujer con poderes psíquicos que deberá recorrer un laboratorio secreto infestado de criaturas grotescas

Entre sus principales mecánicas estarán la administración de recursos limitados, la exploración de zonas que podrán visitarse nuevamente y la resolución de acertijos

El género del terror tiene una nueva propuesta para quienes disfrutan las experiencias de supervivencia, los escenarios perturbadores y los enemigos que pueden aparecer cuando menos lo esperan. Esta vez, los jugadores tendrán que prepararse para una experiencia que promete bastante en PlayStation 5 y PC. Nos referimos a PSYCHO DEAD.

Esta tenebrosa aventura apostará por una protagonista con habilidades fuera de lo común. No obstante, sus poderes no serán suficientes para garantizar la supervivencia, pues algunas de las amenazas que enfrentará prometen convertirse en auténticas pesadillas.

¿Cuándo debutará PSYCHO DEAD?

El estudio MOON CATALYST confirmó que PSYCHO DEAD, un juego de survival horror en tercera persona, debutará el próximo 15 de abril de 2027. La producción llegará a la consola de Sony y PC, donde podrá conseguirse mediante Steam, Epic Games Store y GOG.

La historia tendrá como protagonista a Elixia, una misteriosa joven con poderes psíquicos que deberá escapar de un laboratorio secreto infestado de criaturas grotescas y monstruosas. Durante su recorrido, tendrá que descubrir qué provocó el terrible incidente en las instalaciones y cuáles son los secretos detrás de los experimentos que dieron origen a sus peligrosos habitantes.

Aquí puedes ver el avance:

Elixia tendrá poderes psíquicos para defenderse de las criaturas

Una de las principales características de PSYCHO DEAD será su sistema de habilidades sobrenaturales. Elixia podrá utilizar diferentes poderes para combatir a sus perseguidores y superar los obstáculos que encuentre durante la aventura.

Entre sus capacidades estará lanzar descargas de energía, manipular objetos mediante telequinesis y arrojarlos a gran velocidad contra sus enemigos. También podrá ejercer una presión inmensa sobre sus adversarios hasta provocar que implosionen, además de crear barreras para bloquear ataques y responder a las agresiones.

Estas herramientas serán importantes para enfrentar a los perseguidores que acechan dentro del laboratorio. Cada una de esas criaturas también tendrá habilidades differentes y dificultarán escapar del lugar.

El terror también dependerá de administrar los recursos

MOON CATALYST también apostará por elementos clásicos del survival horror. Los jugadores tendrán que administrar recursos limitados, regresar a zonas previamente exploradas y resolver acertijos para avanzar por las instalaciones.

A esto se sumará un entorno dinámico que permitirá adaptarse a distintas situaciones, por lo que no todos los encuentros tendrán que resolverse de la misma manera.

Gracias a esto, la combinación de exploración, resolución de acertijos y enfrentamientos buscará mantener la tensión durante el recorrido.

PSYCHO DEAD llegará el 15 de abril de 2027 a PlayStation 5 y PC.

¿Te llama la atención esta propuesta de terror con poderes psíquicos? ¿Crees que sus criaturas serán capaces de ofrecer momentos realmente aterradores? Cuéntanos en los comentarios.

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