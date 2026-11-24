Lo que debes saber:

Pokémon Winds & Waves se mantiene como el juego más esperado de Japón por tercera semana consecutiva. El título será exclusivo de Nintendo Switch 2 y tiene previsto su lanzamiento para 2027

Xenoblade Genesis consiguió un importante ascenso hasta la sexta posición, su mejor lugar hasta ahora dentro del ranking

Nintendo Switch 2 domina el Top 10 con 6 títulos, lo que demuestra la fuerte presencia de la consola entre los juegos más esperados del mercado japonés

Dragon Quest Monsters: The Withered World ocupa el segundo puesto con su versión para Nintendo Switch 2, mientras que la edición original de Nintendo Switch aparece en la octava posición.

Cada semana se da a conocer el ranking de los juegos más esperados del momento. La lista permite seguir de cerca el interés que generan los próximos lanzamientos y conocer cuáles son las franquicias que mantienen la atención del público japonés. Aunque algunos títulos llevan bastante tiempo entre los favoritos, cada actualización puede traer sorpresas.

En esta ocasión, el Top 10 presenta una combinación de nombres conocidos y movimientos que vale la pena destacar. Las producciones de Nintendo Switch 2 vuelven a tener una presencia importante, mientras que PlayStation 5 mantiene varios representantes entre las primeras posiciones. Además, una de las exclusivas más esperadas de la consola híbrida consiguió un resultado que no había alcanzado en las encuestas anteriores.

La actualización contempla las preferencias registradas entre el 5 y el 10 de noviembre. Uno de los movimientos más interesantes involucra a Xenoblade Genesis, que alcanzó su mejor posición hasta ahora al subir al sexto lugar. Por otra parte, Pokémon Winds & Waves continúa como el juego más esperado del momento.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Nintendo Switch 2 domina la clasificación con 6 apariciones dentro del Top 10. PlayStation 5 ocupa 3 posiciones, mientras que el Nintendo Switch original conserva un lugar gracias a la versión de Dragon Quest Monsters: The Withered World.

Estos son los 10 juegos más esperados por los lectores de Famitsu:

[Switch 2] Pokémon Winds & Waves [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Persona 6 [PS5] Final Fantasy 7 Revelation [PS5] Persona 4 Revival [Switch 2] Xenoblade Genesis [Switch 2] Professor Layton and the New World of Steam [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Persona 6 [Switch 2] Monster Hunter Wilds

Xenoblade Genesis consigue su mejor resultado

La noticia más destacada de esta semana es el avance de Xenoblade Genesis, que llegó al sexto puesto y alcanzó su mejor posición desde que comenzó a aparecer en las encuestas. El RPG de Monolith Soft se mantiene entre los proyectos que más llaman la atención de los usuarios de Nintendo Switch 2, aunque todavía tiene varios títulos por superar antes de acercarse al podio.

Mientras tanto, Pokémon Winds & Waves conserva el liderato por tercera semana consecutiva. La próxima generación de la franquicia llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 durante 2027.

Dragon Quest Monsters: The Withered World se mantiene en segundo lugar con su versión para Nintendo Switch 2, mientras que la edición para Nintendo Switch aparece en el octavo puesto. El juego debutará el 3 de diciembre en ambas consolas, además de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El tercer lugar corresponde a Persona 6, que también aparece en la novena posición con su versión para Nintendo Switch 2. ATLUS todavía no ha anunciado una fecha de lanzamiento para esta nueva entrega, aunque también se espera para le próximo año.

Por su parte, Final Fantasy 7 Revelation ocupa el cuarto puesto y Persona 4 Revival cayó al quinto. Este último llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 18 de febrero de 2027, mientras que su versión para Nintendo Switch 2 estará disponible el 20 de mayo.

¿Crees que Xenoblade Genesis seguirá subiendo en las próximas encuestas? ¿Cuál de estos juegos esperas con más ganas? Cuéntanos en los comentarios.

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