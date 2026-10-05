Cuando pensamos en las grandes franquicias de Shueisha, Dragon Ball, One Piece y hasta Demon Slayer llegan de inmediato a nuestra mente; sin embargo, hubo una serie que alguna vez estuvo en la cima: Hunter x Hunter. En un intento de priorizar su manga, el artista detrás de esta obra hará un cambio importante en su manera de trabajar.

No nos malinterpreten: Hunter x Hunter aún mantiene una fanaticada fiel que siempre está ansiosa por conocer cómo se desarrolla la historia de Gon Freecss y sus amigos; no obstante, es innegable que la serialización enfrentó numerosos obstáculos a lo largo de los años debido a los problemas de salud que aquejan a Yoshihiro Togashi, su creador.

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La máxima prioridad de Yoshihiro Togashi es el manga de Hunter x Hunter

El manga original se estrenó oficialmente en marzo de 1998 en la revista japonesa Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. Por casi una década, su creador logró publicar un nuevo episodio cada semana. La frecuencia de lanzamientos cambió significativamente a partir de 2006.

Yoshihiro Togashi sufre dolores muy severos en la espalda desde finales de la década de 1990, y estos problemas se agravaron a un punto de que el mangaka enfrenta dificultades para sentarse y dibujar con normalidad. Su condición le obligó a cambiar su forma de trabajar y tomarse numerosos descansos que, inevitablemente, retrasaron la publicación de nuevos episodios.

En 2024, el artista y escritor se sinceró con sus fanáticos y reveló que su salud mejoró en los últimos meses, lo que le permitió trabajar con más regularidad en Hunter x Hunter. A pesar de su recuperación, reafirmó que no retomará la publicación semanal de su obra y que tampoco habrá fechas fijas para los futuros episodios.

Yoshihiro Togashi regresó en 2026 tras tomarse una pausa que duró varios meses; sin embargo, volvió a tomarse otro descanso en septiembre tras la publicación del capítulo 420. Se desconoce cuándo retomará actividades, pero en una publicación en su cuenta personal de X informó que cambiará sus prioridades.

Además de trabajar en su obra, el mangaka japonés aceptaba encargos adicionales, como ilustraciones para revistas, imágenes promocionales para acompañar el lanzamiento de productos oficiales de la franquicia, dibujos especiales para conmemorar el cumpleaños de otro autor, etcétera. Los fanáticos deben despedirse de ese tipo de trabajos.

En su post, el artista señaló que ahora su máxima prioridad es finalizar los borradores para los próximos episodios de Hunter x Hunter. En consecuencia, rechazará cualquier encargo extra que llegue a su mesa y que tenga fecha límite. Prometió que anunciará en sus redes sociales cuando vuelva a aceptar otras comisiones.

“Debido a una combinación de problemas de salud física y mental, decidí que, una vez que termine el trabajo en el que estoy comprometido actualmente, rechazaré todas las solicitudes futuras con plazos de entrega y voy a priorizar el trabajo en mis propios borradores”, escribió Yoshihiro Togashi.

Yoshihiro Togashi se tomará otro descanso del manga y dejará de aceptar encargos con fecha límite debido a problemas de salud

Lo que sigue para Hunter x Hunter tras la pausa del manga

Una de las pausas más significativas del manga ocurrió a principios de 2023 debido a los problemas de salud de su autor. En aquel entonces, Shueisha comentó que, tras platicar sobre el tema con Yoshihiro Togashi, se optó por abandonar el formato de lanzamientos semanales a partir de ese momento.

El artista se sometió a una cirugía en 2024, y poco después anunció que ya había realizado el guión gráfico de nuevos episodios. La editorial japonesa publicó los capítulos 401 al 410 del manga en la revista Weekly Shonen Jump desde el número 45 de 2024 hasta el número 2 de 2025.

Hunter x Hunter retomó su serialización este año con 10 nuevos capítulos, y volvió a entrar en pausa el pasado 7 de septiembre con la publicación del episodio 420. Si bien se desconoce cuándo se retomará la serialización en forma, Yoshihiro Togashi informó el pasado 17 de septiembre que ya terminó los borradores hasta el capítulo 428.

Parece que Yoshihiro Togashi se toma descansos de 2 años entre publicación y publicación, así que podríamos esperar el regreso del manga hasta 2028 como muy pronto. Actualmente se desarrolla el arco de la Guerra de Sucesión, donde los 14 principes del Imperio Kakin se enfrentan en una gran batalla.

Hunter x Hunter actualmente narra el Arco de la Guerra de Sucesión

Pero cuéntanos, ¿sigues el manga? ¿Cuándo crees que terminará la historia? Déjanos leerte en los comentarios.

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