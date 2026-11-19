LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de GTA 6 provocó ausentismo laboral, pues muchos empleados pidieron días libres para jugar

El gobierno de Estados Unidos advirtió a sus trabajadores que el estreno del juego no justifica faltar ni trabajar a distancia

El debate sobre el impacto económico de estas ausencias continúa con posturas a favor y en contra, todo por el juego de Rockstar Games

Lo que surgió como una posibilidad se convirtió en una realidad: hay ausentismo laboral por el estreno de GTA 6. Sin embargo, la situación no es la misma para los trabajadores del sector público, al menos en Estados Unidos, pues el gobierno lanzó una advertencia “amigable”.

Hoy, el debate en diversos medios es sobre los trabajadores que decidieron faltar a sus trabajos o pedir vacaciones para jugar Grand Theft Auto VI, pero en el caso de las oficinas de gobierno y sus distintas sedes, esto es diferente, a menos que quieran meterse en problemas.

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El gobierno de EUA advierte que no tolerará ausencias por GTA 6

Hoy, a medianoche, se estrenó GTA 6 a nivel mundial y millones de jugadores están disfrutando la nueva obra de Rockstar Games. Algunos se dieron el lujo de faltar a sus trabajos para jugar este título, mientras que otros fueron amedrentados para no hacerlo.

Por medio de una publicación “amistosa” en X, la Oficina de Gestión de Personal del gobierno de EUA, o sea los encargados de los servicios del sector público, recordaron a sus empleados que el lanzamiento de GTA 6 no es una excusa para faltar al trabajo o para hacerla de forma remota.

El mensaje dice: “Recordatorio: ¡El lanzamiento de GTA6 no es motivo para el teletrabajo situacional!“.

Cabe recordar que la reciente administración de Donald Trump puso fin a los esquemas de trabajo híbrido o desde casa en su totalidad, modalidades que surgieron como solución ante la pandemia de COVID en 2020.

Reminder: GTA6 coming out is not a basis for situational telework! — U.S. Office of Personnel Management (@USOPM) November 18, 2026

El ausentismo laboral por culpa de GTA 6 generó un fuerte debate

En este momento, diversas posturas chocan en debate por el ausentismo laboral que provocó el lanzamiento de la nueva entrega de Grand Theft Auto.

Empresas como Logitech dieron el día libre a la mayoría de sus trabajadores para que jueguen el título de Rockstar u otro videojuego. Hanneke Faber, directora general de Logitech, y su área de Recursos Humanos consideraron que jugar videojuegos no es una pérdida de tiempo y lo promueven como una actividad que permite que el trabajador se divierta, se distraiga y luego regrese con nuevas ideas.

Al contrario, la conductora de Fox News, Harris Faulkner, condenó las faltas al trabajo por este motivo y arremetió contras las generaciones jóvenes al asegurar que fueron irresponsables al provocar la pérdida de miles de millones de dólares dada la baja en productividad que se registra desde hoy y que se espera dure hasta este fin de semana.

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