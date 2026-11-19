LO QUE DEBES SABER

Dragon Ball Super se transmite con un nuevo doblaje al español latino, que cuenta con la participación de los actores de voz Mario Castañeda y José Luis Orozco

El segundo episodio, que presenta un combate clave entre Goku y Bills, recibió elogios gracias a su redoblaje

Aunque se conserva gran parte de los diálogos del anime original de 2015, esta nueva versión incluye grabaciones inéditas

Dragon Ball Super: Beerus continúa con su transmisión semanal, y aún faltan un par de meses para que llegue el final de esta primera temporada. Pese aún encontrarse en emisión en Japón, los fanáticos de México y LATAM ya podemos ver el anime con voces al español latino. Y sí, se confirma una vez más que hubo redoblaje.

Sin duda, la localización de la serie de Toei Animation es un tema bastante controversial. Muchas personas criticaron el trabajo que se realizó en la versión original en 2015, razón por la que celebran que el remake tenga un doblaje parcialmente nuevo. A falta de ver el producto completo, el reciente episodio 2 dejó muy buenas sensaciones a los fans.

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El episodio 2 con doblaje latino recibe elogios de los fans de Dragon Ball Super

La versión mejorada del anime comenzó oficialmente su emisión el pasado 11 de octubre de 2026 a través de Fuji TV en Japón y múltiples servicios de streaming en el resto del mundo. Tan solo un mes después, el primer episodio con doblaje latino se estrenó en exclusiva a través de Crunchyroll.

Se espera que cada jueves debute un nuevo capítulo con voces al español latinoamericano en dicha plataforma de paga. El 19 de noviembre, por fin se estrenó el episodio 2, que muestra la épica batalla entre Goku y Bills en el planeta de Kaiosama. Al ser uno de los momentos favoritos de los fans, había mucha curiosidad por descubrir cómo sonaba en nuestro idioma.

El anuncio del doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus generó mucha confusión y polémica, pues el primer avance oficial sugería que la serie usa las grabaciones de la serie de 2015. En efecto, el remake reutiliza los diálogos antiguos que se escucharon hace casi 10 años en nuestra región.

Por suerte, el anime también presenta un redoblaje. Pese a que sí hay mucho material de audio reciclado, también es posible escuchar retakes en algunas escenas. Esa tendencia aún es palpable en el recién estrenado capítulo 2, que presenta regrabaciones de Mario Castañeda y José Luis Orozco.

El usuario de redes sociales @DBSuperHDMX se dio a la tarea de comparar el redoblaje de Dragon Ball Super: Beerus con el trabajo de la versión original de 2015. Si bien es posible escuchar exactamente los mismos audios en la gran mayoría de las escenas, en algunos instantes se nota que hubo una regrabación.

En general, los fanáticos están muy felices con el doblaje renovado del anime de Toei Animation. Los usuarios de redes sociales señalan que Goku suena más serio, en comparación a su contraparte de la serie de hace una década. Lo mismo se aplica para Bills, quien ahora tiene un tono ligeramente más amenazante.

La pelea entre Goku y Bills de Dragon Ball Super: Beerus ya está disponible en español latino con un trabajo de redoblaje

La comunidad también elogió los aparentes nuevos efectos de eco que suenan cuando Mario Castañeda grita, lo que hace que las escenas en las que Goku se transforma en Super Saiyajin 2 y Super Saiyajin 3 sean más memorables. Si bien son cambios sutiles, hacen que el redoblaje esté en sintonía con la filosofía más seria del remake.

Goku Super Saiyajin 3 vs Beerus! DOBLAJE! 🤩



- Dragon Ball Super Beerus capitulo 2 - ESPAÑOL LATINO OFICIAL pic.twitter.com/cG49ySKZlt — DBSuperHD M𝕏  (@DBSuperHDMX) November 19, 2026

Dragon Ball Super: Beerus causa debate por su trabajo de doblaje

A pesar de que ya se estrenaron 2 episodios de Dragon Ball Super: Beerus con voces al español latinoamericano, tanto los actores como el director guardan silencio y todavía no se pronuncian sobre la forma en que abordaron esta nueva versión del show basado en la franquicia de Akira Toriyama.

A mediados de noviembre, el actor Sean Schemmel, quien interpreta a Goku en la versión en el doblaje al inglés de la serie animada, confirmó que, tal como se creía, se reutilizó mucho material antiguo; sin embargo, también confirmó que tanto él y sus compañeros grabaron nuevos diálogos.

Además, los directores Daman Mills y Jonathan Rigg revelaron en redes sociales que están a cargo del nuevo redoblaje para Estados Unidos. Además de español latino e inglés, Dragon Ball Super: Beerus recibió localización en portugués para Brasil, hindú y tailandés.

Antes del estreno del show de TV, el actor Koichi Yamadera, quien presta su voz para Bills en la versión original para Japón, confesó que está feliz porque no tuvo que grabar nuevos diálogos para el remake. Esta revelación parece confirmar que, a pesar de agregar escenas inéditas y adaptar paneles del manga, el anime se mantendrá fiel a la serie de 2015.

Todos los episodios de Dragon Ball Super: Beerus en español latino se estrenarán a través de Crunchyroll

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del doblaje latino del episodio 2? Comparte tus pensamientos en los comentarios.

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