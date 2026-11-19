LO QUE DEBES SABER

CyberLeek habría filtrado una versión de Grand Theft Auto 6 para XBOX a través de Torrent

El grupo de hackers afirma poseer la versión completa de GTA 6 y amenaza con publicar un archivo ejecutable

La nueva filtración podría facilitar la piratería y la emulación

Grand Theft Auto VI (GTA 6) por fin está disponible en PlayStation 5 y XBOX Series X|S, lo que pone fin a un periodo de espera de 13 años que estuvo plagado de toda clase de polémicas. Las filtraciones fueron uno de los principales obstáculos que enfrentó Rockstar Games, y parece que aún es una cuestión que mantendrá ocupada a la compañía.

Por increíble que parezca, el hacker o el grupo conocido simplemente como CyberLeek está de regreso y promete volver a hacer de las suyas. En esta ocasión, aseguró que lanzó una versión completa del juego en Torrent, y amenazó con también compartir el archivo ejecutable que, en teoría, facilitaría la piratería y la emulación.

Video relacionado: CyberLeek: el hacker de GTA VI que engañó al mundo y desapareció

CyberLeek asegura que lanzó un build de GTA 6 para XBOX

A mediados de este año, CyberLeek empezó a compartir una serie de videos 100% reales que mostraban el juego en acción. Las filtraciones tuvieron lugar pocos días antes de que Rockstar Games lanzara el avance extendido de GTA 6 en Netflix.

Los hackers supuestamente abogan por los derechos de los consumidores, pues critican algunas de las prácticas de Take-Two Interactive y otros grandes editores de la industria de los videojuegos; sin embargo, su fachada de justicieros se cayó cuando la comunidad notó que todo el material filtrado tenía enlaces para comprar una criptomoneda.

En pocas palabras, era evidente que CyberLeek obtenía beneficios económicos de esta situación, e incluso permitió que los usuarios que compraban su divisa eligieran las siguientes filtraciones. Toda esta situación obligó a Rockstar Games a comenzar una investigación, la cual sigue en curso.

Los hackers frenaron de golpe sus filtraciones a mediados de octubre, pero en aquel momento avisaron que volverían en una fecha posterior para revelar spoilers de Grand Theft Auto 6 y castigar a las compañías detrás de este proyecto. Está por verse si cumplen sus amenazas, pero aparentemente están de regreso con un nuevo ataque.

De acuerdo con los informes, CyberLeek se pronunció una vez más en su sitio web con otra supuesta filtración de GTA 6. Esta vez, el grupo habría compartido un build de la versión de XBOX, y se reporta que los archivos ya se empezaron a distribuir a través de Torrent.

La supuesta filtración ya apareció en redes sociales y foros, y algunos usuarios afirman que descargaron el archivo de Torrent, que aparentemente pesa unos 209 GB. Las personas empezaron a compartir capturas de pantalla del contenido, pero parece que el ejecutable principal no está incluido.

Aún no se verifica la autenticidad del material en cuestión, pero en caso de que sea real, Rockstar Games y Take-Two Interactive deberán lidiar con el riesgo latente de que la comunidad de hackers pueda emular el juego en la plataforma de Microsoft e impulsar la piratería.

El hacker CyberLeek regresa con nueva filtración de Grand Theft Auto 6

La piratería amenaza a Grand Theft Auto 6

En un comunicado, CyberLeek amenazó con publicar el ejecutable faltante en una fecha posterior. Se desconoce qué pasará si dicho archivo llega al público, pero se estima que, hasta cierto punto, facilite la emulación y piratería.

En el mismo mensaje, la organización o el hacker detrás de estos ataques afirmó que tiene la versión completa de Grand Theft Auto 6 con fecha de noviembre de 2026, y señaló que ya se distribuye a través de Torrent. También indicó que el archivo ejecutable se compartirá antes si su criptomoneda alcanza un valor de $15 millones de dólares, la mitad del objetivo original de $30 millones de dólares que se anunció hace un par de semanas.

CyberLeek comentó que el archivo ejecutable se publicará cuando el temporizador de su sitio web llegue a 0, aunque asegura que se compartirá antes si su divisa digital alcanza la meta. El grupo comentó que se trata del port de XBOX, y no del de PC. De igual forma, dice que esa versión ya se pudo emular para que funcionara a más de 30 fps.

Los hackers también mencionan la posibilidad de obtener una versión para PlayStation 5, en caso de que la alternativa de XBOX no funcione según lo previsto.

Muchos jugadores empezaron a cuestionar si el supuesto contenido que circula por Internet podría utilizarse para correr GTA 6 en un PC. Eso es muy difícil, pues no se pueden ejecutar archivos de XBOX directamente en Windows o Linux. Aun así, existe el temor de que, en caso de que el material sea real, los modders puedan crear emuladores o versiones piratas de Grand Theft Auto 6 para consolas.

“Si la versión para Xbox no funciona y el soporte se mantiene, CyberLeek trabajará para conseguir una versión para PS5, una alternativa que probablemente nunca será necesaria. En cualquier caso: la versión para Xbox se lanzará. Take-Two y Rockstar no se beneficiarán de esta estrategia”, se lee en el comunicado.

En este momento, las compañías detrás de GTA 6 guardan silencio sobre este asunto. La autenticidad de los archivos aún no está confirmada, y sobra decir que descargar cualquier material potencialmente ilegal es muy peligroso.

Anteriormente, Take-Two Interactive aseguró que los esfuerzos por localizar al o a los responsables de la filtración estaban “en rápida evolución”. La compañía dueña de Rockstar Games también presentó varias citaciones judiciales a Discord, en las que exigió el registro de servidores y usuarios específicos como parte de la investigación en curso.

La piratería se perfila para ser un gran problema para GTA 6

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el juego podría ser emulado o pirateado en XBOX y PS5? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre GTA 6 si das clic aquí.

Video relacionado: La IA ya logró hackear PS5... y tu consola favorita podría ser la siguiente

Fuente