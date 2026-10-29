Hace mucho que el futuro nos alcanzó y hoy damos por hecho que los servicios y plataformas digitales están ahí, sin más. Sin embargo, cuando hay problemas se nota y es lo que sucede en estos momentos en distintos frentes de Internet.

Desde hace un par de horas, usuarios reportan distintos problemas y caídas en servicios y plataformas como Facebook, X, WhatsApp, ROBLOX, XBOX, Fortnite y más.

¿Qué está sucediendo? Antes de que metas mano en la configuración de estas redes o servicios, en tus dispositivos o en tu hardware, te contamos lo que está pasando.

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Facebook, X, WhatsApp, ROBLOX, XBOX, Fortnite y más servicios experimentan problemas

Hace unas horas, usuarios de Internet acudieron al sitio oficial de Downdetector para reportar problemas y caídas en plataformas y servicios de redes sociales y gaming.

La información trascendió ya que se trata de dificultades en redes sociales y servicios usados por millones de personas, como Facebook y WhatsApp. Asimismo, por presentarse en 2 de las plataformas de gaming más populares en el mundo como son ROBLOX y Fortnite.

De la misma forma, los problemas se reportan en X y TikTok, la red social propiedad de Elon Musk y la plataforma de videos cortos más famosa del mundo.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, hay problemas para iniciar sesión, conectarse a servidores, cargar contenido, hacer comentarios, desplegar opciones en la interfaz de usuario y más.

En el caso de México, esta sería la causa del problema

Aunque hay reportes en algunas partes del mundo, parece que la mayoría de los problemas en estas redes sociales, servicios de mensajería y plataformas se concentran en México.

Si es tu caso, debes saber que no se trata de una falla directa de las plataformas, sino que hay una situación que afecta a todas por general y tiene que ver con tu proveedor de Internet.

El mismo sitio Downdetector revela que los proveedores Totalplay e Izzi tienen problemas desde hace un par de horas y algunos usuarios aseguran que tras contactar al servicio al cliente se les notificó que es una falla del servicio de red y no de una plataforma, servicio, red social o dispositivo en específico.

En este caso, solo resta esperar a que Totalplay e Izzi resuelvan las fallas que tienen en su servicio de red y todo regresará a la normalidad.

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