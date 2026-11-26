LO QUE DEBES SABER:

GTA 6 logró un éxito notable con su versión física, a pesar de no incluir un disco,

El título se distribuyó como código de descarga, lo generó controversia entre coleccionistas y defensores de la preservación

A pesar de la polémica, el juego rompió récords en varios países y se convirtió en uno de los estrenos físicos más vendidos

GTA 6 impulsó la popularidad de otros juegos de la saga

Grand Theft Auto VI (GTA 6) es un éxito a nivel mundial, pero antes de su estreno protagonizó una de las polémicas más relevantes del año. Y es que su lanzamiento sin disco generó un enorme descontento entre los coleccionistas y entusiastas del formato físico.

Incluso, algunos minoristas se negaron a vender el juego de mundo abierto, pues consideran que su edición con sólo un código de descarga perjudica su negocio y la preservación del medio. A pesar de las críticas, ahora sabemos que la versión física de GTA 6 fue un rotundo éxito.

Para ponerlo en perspectiva, la edición sin disco del juego vendió tanto que se convirtió en el lanzamiento físico más exitoso desde 2019 en una importante región para el mercado de los videojuegos.

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Edición física de GTA 6 triunfa a lo grande, pese a no incluir disco

De acuerdo con las estimaciones más recientes, GTA 6 ya vendió cerca de 44 millones de copias a nivel mundial. Un reporte de Circana también reveló que, gracias al título de Rockstar Games, PlayStation 5 y XBOX Series X|S vendieron más del doble de unidades respecto al mismo periodo del año pasado.

A lo anterior hay que sumarle que GTA 6 ya es oficialmente el producto de entretenimiento más exitoso de la historia, con $3790 millones de dólares en ingresos generados en apenas 24 horas. The Game Business acaba de revelar otro logro comercial del juego de mundo abierto, que ha conquistado Europa con múltiples récords.

A pesar de que Rockstar distribuyó el título como un simple código de descarga, la versión física de GTA 6 fue un rotundo éxito en Reino Unido. Se convirtió en el lanzamiento físico más vendido de la región desde 2019, con ingresos de £32 millones de libras esterlinas en sus primeros 3 días.

De esta forma, GTA 6 le quitó el récord a FIFA 2020, título de EA que tenía la corona del juego físico más vendido en Reino Unido. Además, GTA 6 ahora ocupa la 17.º posición en el top de juegos físicos más exitosos de la región desde 1995.

La aventura de Lucía Caminos y Jason Duval también impulsó el mercado de consolas en Reino Unido. Las ventas de PlayStation 5 aumentaron 46% en la semana de lanzamiento de GTA 6, mientras que las de XBOX Series X|S subieron 75%. El récord es especialmente favorable para Microsoft, pues se trata del mayor incremento en la venta de sus consolas desde 2024.

El reporte confirma que GTA 6 también ha conquistado otras regiones de Europa. En España, ya es el juego físico más vendido, mientras que en Francia vendió 1 millón de copias en 3 días, igualando lo conseguido por GTA V. Todo esto pese a las quejas por la próxima desaparición del formato físico y la ausencia de una edición de GTA 6 con disco.

La ausencia de un lanzamiento en disco no afectó el éxito de GTA 6 en regiones como Europa

GTA 6 impulsó el número de jugadores de toda la franquicia

GTA 6 también tuvo un efecto positivo para el resto de títulos de la franquicia de Rockstar. Para empezar, el número de jugadores de GTA V aumentó 4.5% durante el estreno de la nueva entrega, según datos de Ampere Analysis. Esto debido a que no todos los jugadores han podido conseguir GTA 6 y a que muchos otros decidieron despedirse de la aventura de Michael De Santa, Franklin Clinton y Trevor Philips.

La cifra se disparó el 18 de noviembre, justo un día antes de la llegada del nuevo título. GTA V registró un aumento de 73.6% en su número de jugadores respecto al mismo día de la semana anterior. Además, las versiones móviles de GTA III, Vice City, San Andreas y más título registraron un aumento considerable en sus descargas.

Mientras tanto, juegos como Call of Duty: Modern Warfare 4 y otros títulos de la serie experimentaron un descenso de 42% en su base de jugadores. Asimismo, títulos como Fortnite, EA Sports FC 27 y más perdieron jugadores debido al hype por GTA 6.

La llegada de GTA 6 favoreció las descargas y la popularidad de otras entregas de la saga

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