LO QUE DEBES SABER:

SNK celebrará el 30.º aniversario de Metal Slug con una película lve-action

La cinta será producida por The Arena, un estudio independiente

El guion se centrará en las aventuras de Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto y Fio Germi

SNK prometió varias sorpresas para celebrar en grande el 30.° aniversario de Metal Slug, una de sus franquicias más icónicas y queridas por los jugadores. La compañía tiene un ambicioso proyecto entre manos, pues planea llevar la acción de su saga run and gun a los cines con una película live-action.

Desde mediados de este año, SNK ya había dado pistas sobre los nuevos proyectos que venían en camino para festejar el enorme legado de su IP. Ahora, confirmó que adaptará Metal Slug al cine con una productora que también le ayudará a llevar otras de sus franquicias a la pantalla grande.

Video relacionado: Replay de Metal Slug 3

Metal Slug tendrá una película live-action y ya sabemos quién la escribirá

Durante 3 décadas, Metal Slug ha expandido su alcance con todo tipo de proyectos, incluyendo interesantes spin-offs y todo tipo de recopilaciones. Ahora, sus fanáticos podrán disfrutar su acción en un nuevo formato gracias a que SNK llevará la franquicia al cine.

Un reporte de Variety reveló que la cinta será producida por el estudio independiente The Arena, fundado en 2025 por MBC Group y MiSK Group, que tienen el respaldo de Arabia Saudita y SNK. Dicha productora también colabora con la desarrolladora de videojuegos para adaptar Fatal Fury y Samurai Shodown al cine.

La película de Metal Slug tendrá un formato live-action, pero es muy pronto para conocer a los actores y actrices que interpretarán a sus personajes. Por ahora, sólo sabemos que la cinta se enfocará en las aventuras de Marco Rossi, Tarma Roving, Eri Kasamoto y Fio Germi, quienes unirán fuerzas para detener al General Morden.

El encargado del guion será James Morosini, actor y cineasta conocido por producciones como I Love My Dad, It’s What’s Inside y Threesomething. Por su lado, Melissa Goodall y Sajan Algiri, de The Arena, se encargarán de la supervisión del proyecto, que aún no tiene una ventana para su lanzamiento.

Por ahora, tampoco hay detalles sobre su historia. Se espera que la cinta live-action capture la esencia de la franquicia y recupere elementos icónicos de los mejores juegos de Metal Slug. Mientras se confirman más detalles de la adaptación, SNK seguirá trabajando en otros importantes proyectos que forman parte de las celebraciones del 30.° aniversario de su IP.

Metal Slug dará el salto al cine con una película live-action

Metal Slug Ultimate Collection celebrará el legado de la saga en 2027

Uno de los proyectos más esperados por los fanáticos es Metal Slug Ultimate Collection, una nueva recopilación para plataformas modernas que incluirá 10 títulos de la saga, incluyendo Metal Slug Location Test Build, un prototipo del primer juego que por fin se estrenará en consolas.

La colección, a cargo de M2, también incluirá mucho contenido adicional, como un Museo con galerías, opciones de guardado y carga rápida, una opción para rebobinar la acción y funciones online.

Tras escuchar las quejas de su comunidad, SNK confirmó que Metal Slug Ultimate Collection tendrá edición física y que trabaja para relanzar Metal Slug XX en el futuro, pues el título no viene incluido en la recopilación. Abajo está la lista de juegos:

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug X

Metal Slug 3

Metal Slug 4

Metal Slug 5

Metal Slug Advance

Metal Slug 6

Metal Slug 7

Metal Slug Location Test Build

Metal Slug Ultimate Collection aún no tiene fecha de estreno, pero llegará en algún momento de 2027

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Metal Slug.

Video relacionado: ¡La guerra de consolas terminó! Ahora los videojuegos quieren conquistar Hollywood

Fuente