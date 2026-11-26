LO QUE DEBES SABER:

CD Projekt RED formó una alianza con Sony y PlayStation relacionada con The Witcher 4

El acuerdo ha generado dudas sobre una posible exclusividad del RPG en PS5

Michal Nowakowski, codirector ejecutivo del estudio, habló sobre lo que implica el acuerdo con Sony

The Witcher 4 es uno de los títulos más esperados por los fanáticos de los RPG, pues CD Projekt RED trabaja para cumplir las expectativas de los jugadores que quedaron fascinados con Wild Hunt y que esperan una aventura igual de épica.

En un movimiento inesperado, el estudio polaco formó una alianza con Sony y PlayStation para promocionar The Witcher 4 en su estreno. Esto ha generado preocupación entre algunos fans de la saga, pues surgieron rumores sobre una posible exclusividad del RPG en PS5.

Ante esto, CD Projekt RED decidió hablar sobre el lanzamiento de su esperado juego y, principalmente, de lo que implica su reciente acuerdo con Sony.

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PlayStation promocionará The Witcher 4 pero, ¿el RPG será exclusivo de PS5?

Las expectativas por The Witcher 4 son enormes, al grado de que algunos inversionistas han comparado el próximo RPG de CD Projekt RED con GTA 6. El estudio explicó que su nuevo juego representará un gran salto respecto a Wild Hunt, pero que su desarrollo no cambiará por la influencia de Rockstar Games.

Debido a la emoción que genera la aventura protagonizada por Ciri, muchos jugadores quedaron sorprendidos con la reciente alianza entre CD Projekt RED y Sony. Las compañías acordaron que colaborarán para promocionar el RPG cuando su estreno esté cerca, así que su campaña de marketing tendrá a PS5 como protagonista.

Michal Nowakowski, codirector ejecutivo del estudio polaco, celebró este acuerdo, que permitirá a Sony presumir la llegada de The Witcher 4 de forma exclusiva, tal como sucedió con la campaña de marketing de GTA 6. Esto generó preocupación en algunos jugadores, pues temen que el RPG sea exclusivo temporal de PS5.

Ante el revuelo que generó la noticia, Nowakowski recurrió a sus redes sociales para aclarar la situación. En su cuenta de X, compartió un mensaje para recalcar que The Witcher 4 sigue planeado como un lanzamiento multiplataforma.

Con ello, eliminó cualquier posibilidad de que The Witcher 4 debute como exclusivo temporal de PS5. El desarrollador reafirmó que el título también está planeado para XBOX Series X|S y PC, así que los fanáticos de la IP no deben estar preocupados. Dicho esto, el acuerdo con Sony sólo incluye los derechos de marketing y nada más.

“Para que quede claro, The Witcher 4 y nuestros próximos títulos seguirán siendo multiplataforma. Se lanzarán simultáneamente en todas las plataformas: PS5, Xbox Series X|S y PC. Nadie se quedará atrás”, aclaró Nowakowski.

Los jugadores le pidieron a CD Projekt RED tener una campaña de marketing transparente, pues no quieren que Sony prometa cosas, como que el juego se ejecutará mejor en PS5, cuando GTA 6 demostró que la promoción resultó ser un tanto engañosa.

Sony tendrá la campaña de marketing de The Witcher 4, pero no exclusividad en su estreno

¿The Witcher 4 aún tardará mucho en llegar?

CD Projekt RED conoce las enormes expectativas que genera su nuevo RPG, así que decidió ser claro en cuanto a su ventana de lanzamiento. Durante gamescom 2026, Michal Nowakowski explicó que el desarrollo del proyecto avanza favorablemente, pues más de 500 creativos trabajan en la aventura de Ciri.

El creativo prometió que están creando “algo verdaderamente especial” para los fanáticos que han esperado más de una década por una nueva entrega. Asimismo, reveló que The Witcher 4 tendrá mundo abierto “enorme e inmersivo”, así como una jugabilidad “intensa y llena de acción”.

Los jugadores de PS5, XBOX Series X|S y PC tendrán que ser pacientes, pues el lanzamiento de The Witcher 4 está programado para algún momento de 2028.

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