LO QUE DEBES SABER

NotRexed, un desarrollador de 15 años, aún trabaja en un port no oficial para PC de Grand Theft Auto 6

Project Leonida pretende ofrecer una versión pirateada de GTA 6 para los usuarios de PC ante la ausencia de un lanzamiento oficial

La comunidad de modding trabaja en versiones no autorizadas del juego de Rockstar Games, y los avances de la IA facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos

Grand Theft Auto VI (GTA 6) es el juego del momento, y miles de fanáticos ya exploran la aventura de Jason y Lucía en consolas; sin embargo, los usuarios de Steam y Epic Games Store siguen a la espera de un port para computadoras. Ante la falta de información oficial, los modders trabajan en una versión pirata del juego para PC.

Se creía que Project Leonida, uno de los proyectos no oficiales más importantes de la comunidad, ya era cosa del pasado después de que, según se informara, Rockstar Games tomó cartas en el asunto; no obstante, el desarrollador NotRexed regresó y aseguró que aún trabaja en ese port que permitirá jugar el título de mundo abierto en ordenadores.

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Project Leonida, el port pirata de GTA 6 para PC, sigue en desarrollo

Desde hace mucho tiempo, se sabía que la piratería sería uno de los principales obstáculos que enfrentaría Grand Theft Auto 6 de cara a su lanzamiento oficial. Y es que los avances en materia de inteligencia artificial facilitan la reescritura de código, lo que permite que desarrollar emuladores y ports ilegales sean más sencillo.

Sony tomó medidas al respecto, y en la previa al lanzamiento oficial del juego lanzó múltiples actualizaciones para PlayStation 5 para reforzar los sistemas de seguridad; sin embargo, los modders y la escena de jailbreak continúan con sus esfuerzos y ya han hecho avances significativos.

Tras permanecer en las sombras durante varias semanas, la persona o grupo conocido como CyberLeek regresó a mediados de noviembre y lanzó una versión completa de GTA 6 a través de Torrent. Los archivos pesan más de 200 GB, y supuestamente corresponden al port de XBOX.

Más tarde, y tal como prometió, el hacker publicó el archivo ejecutable .EXE, lo que dio pie a que los modders empezaran a trabajar en una versión pirata para PC de Grand Theft Auto 6. Uno de los proyectos más importantes sufrió un revés, pero su máximo responsable no quita el dedo en el renglón.

Hablamos de NotRexed, quien también desarrolló una versión no oficial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para PC. El desarrollador, quien presuntamente sólo tiene 15 años, trabaja en Project Leonida, un port pirata para PC de la más reciente entrega de la franquicia de mundo abierto.

Hace un par de días, se informó que NotRexed se había retirado después de que Rockstar Games cerró sus servidores de Discord. Mediante una publicación en redes sociales, reveló a sus seguidores que se despediría de la escena debido a que era “bastante difícil compaginar los estudios y los deportes” al mismo tiempo que trabajaba en el proyecto.

Para sorpresas de muchos, el modder está de vuelta y confirmó que Project Leonida sigue en pie, por lo que la posibilidad de ver un port no oficial de Grand Theft Auto 6 todavía está vigente. A través de una nueva publicación en redes sociales, informó que el proyecto avanza detrás de cámaras y prometió que pronto lo mostrará al mundo.

Project Leonida, el port no oficial de GTA 6 para PC, sigue en desarrollo

“Project Leonida no está muerto. He trabajado mucho entre bastidores. Pronto tendré cosas para mostrarles a todos”, aseguró NotRexed. En una publicación de seguimiento, también comentó que planea lanzar una versión nativa para Linux.

Los modders intentan piratear Grand Theft Auto 6

Por supuesto, es imposible verificar las declaraciones de NotRexed. Es un misterio el estado del proyecto, en caso de que el desarrollo realmente continúe. Por ahora, se desconoce cuándo habrá más información al respecto.

Lo cierto es que la comunidad de modding mantiene el dedo en renglón. Si bien Project Leonida es la producción más conocida, múltiples expertos en informática y modders se han puesto en marcha para crear sus propias versiones ilegales de Grand Theft Auto 6 para PC. Muchos proyectos parten de la IA Claude de Anthropic, que permite acelerar el desarrollo de estas recompilaciones ilegales.

En redes sociales y foros, es posible encontrar videos que muestran que los hackers ya lograron correr la escena inicial de GTA 6 a 20-30 fps en computadoras. Esas versiones aún sufren errores, fallos, problemas de rendimiento y cuelgues, pero es sorprendente ver los avances que ha hecho la fanaticada en tan poco tiempo.

En la previa al lanzamiento oficial de Grand Theft Auto 6, Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, reconoció que la piratería es un problema serio que afecta a toda la industria del entretenimiento. Si bien se mostró tranquilo al respecto, aseguró que su equipo tomará medidas técnicas y legales para proteger sus productos.

En Level Up, NO apoyamos, respaldamos ni promovemos este tipo de acciones, y recomendamos encarecidamente NO instalar o descargar ports ilegales debido a los riesgos inherentes de seguridad. Lo mejor será esperar un lanzamiento oficial para PC, que, según rumores, podría tener lugar a principios de 2027.

La piratería amenaza a Grand Theft Auto 6

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