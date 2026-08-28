Dragon Ball Super tuvo muchos problemas durante su emisión, pero al final se convirtió en una de las partes favoritas de los fans de la franquicia. Si bien el anime era la producción principal, el manga continuó la historia después de que la serie animada concluyó en 2018 tras 131 episodios y 2 películas. Tristemente, el cómic japonés actualmente está en pausa.

Ya pasó mucho tiempo desde que se publicó el último capítulo, y los fanáticos empiezan a perder la esperanza; sin embargo, Toyotaro, alumno de Akira Toriyama y actual responsable del manga, recientemente insinuó el regreso de la publicación mensual. Y, por si fuera poco, la revista V-Jump dio visibilidad a su respuesta, lo que ilusionó a la comunidad.

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El mangaka Toyotaro adelanta el regreso oficial del manga de Dragon Ball Super

El manga oficial de Dragon Ball Super resume los acontecimientos del anime, pero le da un giro distinto. Después de que la serie de Toei Animation llegó a su conclusión tras el final del Torneo del Poder, la historia principal continuó en el cómic japonés con los arcos de Moro, Granola y la adaptación de la película Super Hero.

El capítulo 103 fue el último, y se publicó en la revista V-Jump de Shueisha el pasado 20 de marzo de 2024. Su estreno tuvo lugar poco después del fallecimiento de Akira Toriyama, creador de la franquicia y autor del manga original de 1984. A partir de ese momento, se pausó la serialización mensual.

Tras casi un año de ausencia, el manga de Dragon Ball Super regresó en febrero de 2025 con la publicación del capítulo 104, que en realidad es un one-shot enfocado en Goten y Trunks. Dicho episodio especial es el último publicado, y fue el encargado de cerrar el volumen #24. Actualmente, se desconoce si hay planes de retomar la publicación.

Aunque el futuro de la obra se pone en duda, Toyotaro dio esperanza a la comunidad. En redes sociales, un fanático compartió una tierna anécdota en la que su hijo expresó su deseo de que el artista e ilustrador japonés retomara el manga y publicara nuevos episodios.

Lo interesante es que Toyotaro respondió al comentario con un corto pero llamativo mensaje: “gracias. Entiendo”. Esta interacción ocurrió a principios de agosto, y no tuvo repercusiones. Al final del día, aún no se anuncia el regreso de la franquicia en su formato editorial.

No obstante, lo que realmente ilusionó a los fanáticos fue el hecho de que la V-Jump compartió la respuesta del mangaka nipón, lo que parece adelantar que el manga de Dragon Ball Super podría estar cerca de volver a publicarse. Además, la revista promocionó el más reciente dibujo del artista, en la que aparece Mr. Satán en su fase de Super Saiyajin.

La revista V-Jump compartió la publicación de Toyotaro y los fans esperan que el manga de Dragon Ball Super regrese pronto

El manga de Dragon Ball Super podría volver con nuevas historias originales

Estas pistas volvieron a dar esperanza a los fanáticos que esperan que, a pesar del fallecimiento de Akira Toriyama, se retome la publicación mensual del manga de Dragon Ball Super.

A mediados del año pasado, Toyotaro se sinceró y, durante una entrevista, afirmó que “no es imposible” pensar en un regreso de la franquicia sin su autor original. En aquella charla, se reveló que el alumno de Toriyama fue quien se encargó de escribir gran parte de las nuevas historias.

“Por supuesto que tengo una responsabilidad, pero es compartida y no estoy solo. Está toda la producción y los fanáticos. Es realmente una obra que fue creada por mucha gente. ‘Sucesor’ es un término un poco fuerte. Esa responsabilidad no recae sólo en mí porque es un trabajo en equipo”, comentó el artista en aquel momento.

Si bien se desconoce qué le depara el destino al manga de Dragon Ball Super, Toyotaro aún está muy involucrado con la franquicia. Hace unos meses confirmó que dibujará un libro especial como parte del Dragon Ball S.H.Figuarts Collection, una enciclopedia que destaca algunas de las figuras de la famosa marca de coleccionismo.

Además, el mangaka recientemente sorprendió a los fanáticos con una versión alternativa de la portada del volumen #19. La ilustración mostró por primera vez en la historia de la franquicia a la madre de Vegeta.

También hay que recordar que Dragon Ball Super: Beerus, el remake de la serie de Toei Animation de 2015, se estrenará en el otoño de 2026, y es probable que debute en octubre. Además, múltiples reportes sugieren que The Galactic Patrol, la adaptación animada del arco de Moro, llegará a la pantalla japonesa y servicios de streaming en 2017.

Toyotaro está dispuesto a regresar al manga oficial de Dragon Ball Super

Pero cuéntanos, ¿te gustaría ver el regreso del manga? ¿Qué arco te gustaría ver a continuación? Déjanos leerte en los comentarios.

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