The Legend of Zelda: Ocarina of Time está cada vez más cerca de regresar con una versión renovada para Nintendo Switch 2. Su lanzamiento está programado para el próximo 5 de noviembre y, después de conocer varias de las mejoras que tendrá esta edición, hay una pregunta que seguramente interesa a los jugadores veteranos y a quienes visitarán Hyrule por primera vez: ¿cuánto tiempo necesitarán para terminar la aventura?

Aunque Nintendo todavía no ha compartido una cifra oficial sobre la duración de esta nueva versión, podemos tomar como referencia el juego original y los cambios que tendrá esta reedición. Las estimaciones apuntan a que completar la historia podría tomar entre 25 y 30 horas.

¿Cuánto duraba Zelda: Ocarina of Time en Nintendo 64?

Cuando The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutó en 1998 para Nintendo 64, ofreció una de las aventuras más ambiciosas de su generación. Su combinación de exploración, acertijos, mazmorras y enfrentamientos contra jefes convirtió el recorrido por Hyrule en una experiencia que podía extenderse durante decenas de horas.

Completar la campaña principal normalmente requería entre 25 y 30 horas, aunque el tiempo dependía de la experiencia de cada jugador y de cuánto se detuviera a explorar. Resolver los acertijos de las mazmorras, descubrir cómo avanzar en determinadas zonas y aprender los patrones de los enemigos también podía modificar considerablemente la duración.

Por supuesto, terminar la historia era solamente una parte de la experiencia. Quienes buscaban completar todo lo disponible tenían varias actividades adicionales por delante:

Las Gold Skulltulas: encontrar las 100 arañas doradas escondidas por diferentes regiones de Hyrule era una de las misiones que requerían más tiempo.

Piezas de corazón: descubrir los fragmentos necesarios para aumentar la salud de Link también necesitaba atención.

Misiones de los personajes: completar los encargos relacionados con los habitantes del reino eran otra opción para alargar la aventura, como la secuencia de las máscaras, las botellas, los ataques mágicos especiales y más.

Minijuegos: superar actividades como la galería de tiro, el estanque de pesca y las carreras a caballo con Epona, daban un extra al título.

¿Por qué el remake podría durar más que el original?

La nueva edición no solamente tendrá una presentación visual renovada. Nintendo confirmó que el equipo reconstruyó las funciones del juego desde cero y modificó diferentes aspectos para adaptar la experiencia a los estándares actuales.

Entre las novedades destacan el salto manual, la posibilidad de correr manteniendo presionado un botón y una cámara completamente libre. También se realizaron ajustes en los escenarios para adaptar las distancias entre plataformas y obstáculos a las nuevas posibilidades de movimiento.

El mapa de Hyrule también presenta modificaciones respecto al original, mientras que algunas mazmorras tendrán cambios en la distribución de elementos para facilitar la exploración. El Templo del Agua, por ejemplo, contará con estructuras enrejadas que permitirán observar habitaciones contiguas y comprender mejor su distribución.

Estos ajustes podrían hacer que algunos jugadores dediquen más tiempo a recorrer los escenarios y descubrir sus secretos. De acuerdo con las estimaciones disponibles, una partida más completa podría extenderse hasta las 30 o 35 horas, aunque esta cifra no representa una duración confirmada por Nintendo.

Por ahora, lo importante es que The Legend of Zelda: Ocarina of Time conservará su estructura y los elementos principales de la aventura original, mientras incorpora cambios para hacerla más cómoda y accesible. El remake llegará en exclusiva a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre.

¿Crees que 30 horas son suficientes para disfrutar este clásico o esperabas una aventura todavía más extensa? ¿Volverás a recorrer Hyrule para conseguir todos sus secretos? Cuéntanos en los comentarios.

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