Si tienes ganas de regresar a uno de los mundos más encantadores de Nintendo, hay buenas noticias. La compañía liberó un demo gratuito de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, por lo que los jugadores ya pueden probar parte de esta versión mejorada antes de su lanzamiento oficial.

La prueba está disponible a través de la eShop y, de esta manera, los interesados pueden echarle un vistazo a las novedades que tendrá esta edición y decidir si vale la pena regresar a sus expediciones con los pequeños Pikmin.

¿Qué novedades tendrá Pikmin 4 en Nintendo Switch 2?

Nintendo confirmó varias características adicionales que aprovecharán las funciones de su nueva consola, comenzando por gráficos mejorados que permitirán disfrutar los escenarios y personajes con una presentación más atractiva.

Una de las novedades más interesantes será la integración de comandos de voz. Gracias al micrófono de Nintendo Switch 2, los jugadores podrán darle instrucciones a Oatchi, el fiel compañero espacial que ayuda durante las expediciones. Esta característica busca ofrecer una manera diferente de interactuar con el simpático perro.

Por otra parte, esta versión incluirá Dandori Academy, una modalidad enfocada en poner a prueba las habilidades de los jugadores mediante una serie de exámenes. Aquí será necesario demostrar qué tan bien pueden organizar sus tareas, administrar el tiempo y coordinar a sus Pikmin para superar diferentes desafíos.

Podrás jugar con amigos aunque no tengan Pikmin 4

Las novedades también contemplan opciones multijugador. Los jugadores podrán enfrentarse en los Dandori Battles con sus amigos mediante GameShare, una función que permitirá compartir la experiencia incluso con personas que no tengan una copia del juego.

Esta posibilidad estará disponible tanto de manera local como en línea mediante GameChat, por lo que será más sencillo organizar partidas y competir para demostrar quién tiene las mejores habilidades de Dandori.

En cuanto al precio, quienes ya tengan Pikmin 4 para Nintendo Switch podrán actualizar a la nueva edición mediante un paquete de mejora de $10 USD. Así que no será necesario comprar nuevamente el juego completo para acceder a sus novedades.

¿Cuándo llegará Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition?

La versión completa del título estará disponible el próximo 12 de noviembre en exclusiva para Nintendo Switch 2. Mientras tanto, puedes descargar el demo gratuito directamente desde la tienda digital de Nintendo. Si quieres probarlo, puedes encontrarlo en este enlace.

¿Te gustaría regresar a este mundo para descubrir las novedades de la nueva edición? ¿Crees que los comandos de voz y Dandori Academy serán motivos suficientes para volver a jugar? Cuéntanos en los comentarios.

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